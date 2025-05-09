OGM 3477 PERSONEL ALIMI SON DAKİKA AÇIKLAMALAR: Orman Genel Müdürlüğü 3477 personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?

Orman Genel Müdürlüğü (OGM) tarafından gerçekleştirilen 3.477 sözleşmeli personel alımı için başvurular geçtiğimiz Mart ayında tamamlandı. Şimdi gözler, bu alımla ilgili sonuçların ne zaman açıklanacağına çevrildi. Adaylar, sonuçların Mayıs ayında ilan edilmesini bekliyor. OGM’nin resmi internet sitesinde ve Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım Platformu üzerinden duyurulacak sonuçların ardından, yerleşmeye hak kazanan adayların işe başlama işlemleri için gerekli bilgilere de yer verilecek.

1 /6 Orman Genel Müdürlüğü (OGM), 2025 yılı için 3.477 sözleşmeli destek personeli alımı yapıyor. 17-28 Mart 2025 tarihleri arasında başvuru süreci tamamlanan adaylar, şimdi sonuçların açıklanacağı tarihi merakla bekliyor. 2.674 şoför-operatör ile 803 temizlik, servis, evrak, arşiv ve bakım hizmetleri personeli alımına ilişkin sonuçlar, Mayıs 2025 içerisinde ilan edilmesi bekleniyor. Başvuru sahipleri, OGM’nin resmi internet sitesi ve Kariyer Kapısı platformu üzerinden sonuçlarını öğrenebilecek.

2 /6 OGM 3477 PERSONEL ALIMI 2025 Orman Genel Müdürlüğü 3477 personel alımı başvuru sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçların Mayıs ayı içerisinde açıklanması bekleniyor.

3 /6 OGM PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NEREDEN VE NASIL ÖĞRENİLİR? OGM sözleşmeli destek personeli alımı sonuçları Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım Platformu veya Orman Genel Müdürlüğü internet sitesi ogm.gov.tr adresinden öğrenebilecek. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacak.

4 /6 Yerleşmeye hak kazanan adayların işe başlamaları için gerekli belgeleri, bu belgelerin teslim edileceği yer ve zaman, Orman Genel Müdürlüğü internet adresinden (www.ogm.gov.tr) duyurulacak olup ayrıca ilgililere tebligat yapılmayacaktır. Orman Genel Müdürlüğü internet adresinde yayımlanacak olan duyuruda belirtilecek süre içerisinde istenilen belgeleri teslim etmeyen veya müracaat etmeyen adaylar yerleştirme hakkını kaybetmiş sayılır.

5 /6 OGM 105 PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI BAŞLADI Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Orman Genel Müdürlüğü (OGM)Orman Genel Müdürlüğü, 105 sözleşmeli personel alımı ilanını Resmi Gazete'de yayımladı. Yayımlanan ilan göre 30 İHA pilotu ve 75 İHA teknik personeli olmak üzere 105 sözleşmeli personel alımı gerçekleşecek.