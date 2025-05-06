OGM 3477 PERSONEL ALIMI SONUÇ EKRANI: OGM 3 bin 477 personel alımı sonuç ekranı açıldı mı, başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

Değerlendirme işlemi, KPSS puanı en yüksek olandan başlayarak belirlenecek. Ancak adayların eşit puana sahip olmaları halinde; öncelikli olarak diploma notu yüksek olana, bunun aynı olması halinde mezuniyet tarihi önce olana, bunun da aynı olması durumunda da yaşı büyük olana öncelik tanınacak.