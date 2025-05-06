OGM 3477 PERSONEL ALIMI SONUÇ EKRANI: OGM 3 bin 477 personel alımı sonuç ekranı açıldı mı, başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

Orman Genel Müdürlüğü’nün 3 bin 477 sözleşmeli destek personeli alımına ilişkin süreçte başvuru değerlendirmeleri tamamlanmak üzere. KPSS puan üstünlüğüne göre yapılacak yerleştirmeler öncesi, sonuçların ilan edilmesi merakla bekleniyor.
Orman Genel Müdürlüğü (OGM) tarafından yapılan 3 bin 477 sözleşmeli destek personeli alımı başvuruları geçtiğimiz Mart ayında alınmıştı. Başvuruların sonuçları, KPSS puanları dikkate alınarak belirlenecek ve adaylar, sınav yapılmadan yerleştirilecek. OGM’nin internet sitesinde ve ilgili platformlarda sonuçların açıklanması bekleniyor.
OGM 3 BİN 477 PERSONEL ALIMI SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Orman Genel Müdürlüğü 3 bin 477 personel alımını; şoför, operatör, temizlik, servis, evrak, arşiv, bakım işleri pozisyonlarında yapıyor. Adaylar başvurularını 17 - 28 Mart tarihlerinde tamamladı.
Başvuru sonuçlarının bu hafta içerisinde duyurulması bekleniyor ancak henüz resmi bir açıklama bulunmuyor. Adaylar sözlü veya yazılı sınava tabi tutulmayacak. Alımlar KPSS B grubu puan sıralamasına göre yapılıyor.
OGM BAŞVURU SONUCU SORGULAMA
Orman Genel Müdürlüğü personel alımı başvuru sonuçları Orman Genel Müdürlüğü internet adresinden (www.ogm.gov.tr) duyurulacak. Adaylardan istenilecek belgeler, sonuçların açıklanmasıyla birlikte açıklanacak.
Değerlendirme işlemi, KPSS puanı en yüksek olandan başlayarak belirlenecek. Ancak adayların eşit puana sahip olmaları halinde; öncelikli olarak diploma notu yüksek olana, bunun aynı olması halinde mezuniyet tarihi önce olana, bunun da aynı olması durumunda da yaşı büyük olana öncelik tanınacak.