OGM 3477 PERSONEL ALIMI SONUÇLARI 2055: OGM 3 bin 477 personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı?

Orman Genel Müdürlüğü’nün (OGM) 3.477 sözleşmeli personel alımına ilişkin başvuru süreci tamamlandı, şimdi ise adaylar heyecanla sonuç açıklamasını bekliyor. Türkiye genelinde büyük ilgi gören personel alımında, e-Devlet üzerinden yapılan başvuruların ardından değerlendirme süreci başladı. Orman teşkilatında görev almak isteyen binlerce aday, sonuçların ne zaman açıklanacağını ve yerleştirme sonrası işlemlerin nasıl ilerleyeceğini merak ediyor. Gözler OGM’nin resmi internet sitesinden yapılacak duyuruya çevrildi.
2025 yılı personel istihdam süreci kapsamında Orman Genel Müdürlüğü’ne yapılacak 3.477 sözleşmeli destek personeli alımı için başvuru süreci sona erdi. Değerlendirme aşamasının tamamlanmasıyla birlikte gözler başvuru sonuçlarına çevrilmişti. OGM tarafından yapılan son açıklama ile sonuçlar adayların erişimine açıldı. Başvuru sürecini tamamlayan binlerce aday, sonuçlarını e-Devlet üzerinden görüntüleyebilecek. Yerleştirme hakkı kazananlar, belirlenen tarihler arasında gerekli belgeleri teslim ederek göreve başlama sürecini başlatacak.
OGM PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
OGM personel alımı sonuçları, Orman Genel Müdürlüğü tarafından henüz açıklanmadı. Sonuçların, Mayıs ayı içerisinde açıklanması bekleniyor.
OGM BAŞVURU SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Adaylar yerleştirme sonuçlarını, Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım Platformu ile Orman Genel Müdürlüğü internet adresi (www.ogm.gov.tr) üzerinden öğrenebilecek olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
Yerleşmeye hak kazanan adayların işe başlamaları için gerekli belgeleri, bu belgelerin teslim edileceği yer ve zaman, Orman Genel Müdürlüğü internet adresinden (www.ogm.gov.tr) duyurulacak olup ayrıca ilgililere tebligat yapılmayacaktır. Orman Genel Müdürlüğü internet adresinde yayımlanacak olan duyuruda belirtilecek süre içerisinde istenilen belgeleri teslim etmeyen veya müracaat etmeyen adaylar yerleştirme hakkını kaybetmiş sayılır.
BAŞVURU DEĞERLENDİRME SÜRECİ
Süresi içerisinde başvuruda bulunan ve gerekli şartları sağlayan adayların yerleştirme işlemi, tercih ettikleri ilde ilan edilen pozisyon unvanı ve nitelikleri dikkate alınarak her ilde KPSS puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere yapılacak puan sıralaması esas alınmak suretiyle belirlenecektir.
Adayların eşit puana sahip olmaları halinde; öncelikli olarak diploma notu yüksek olana, bunun aynı olması halinde mezuniyet tarihi önce olana, bunun da aynı olması halinde yaşı büyük olana öncelik tanınacaktır.