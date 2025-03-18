Orman Genel Müdürlüğü, 4500 işçi alımı başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından gözler kura çekiliş tarihine çevrildi. OGM geçici işçi alımı kurasına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Peki OGM işçi alımı kurası ne zaman? Orman Genel Müdürlüğü personel alımı başvuru kura tarihi belli oldu mu? İşte, İŞKUR OGM 4500 işçi kura sonuçları sorgulama ekranı.
Orman Genel Müdürlüğü (OGM), taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere toplamda 4500 geçici işçi alımı gerçekleştireceğini duyurmuştu. OGM, 3 bin 105 orman işçisi, 812 arazöz şoförü, 160 dozer operatörü, 233 greyder operatörü, 122 ekskavatör operatörü, 36 iş makinesi operatörü ve 32 traktör operatörü alımı için 10 Mart’ta başvuru sürecini başlatmış, 14 Mart tarihlerinde ise başvuru süreci tamamlanmıştı. Şimdi gözler sürekli işçi alımı kura tarihi için OGM'de! Peki, Orman Genel Müdürlüğü( OGM) kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman , hangi gün açıklandı? İşte bütün detaylar.
OGM İŞÇİ ALIMI İŞKUR KURA SONUÇLARI NE ZAMAN?
Orman Bölge Müdürlüğü geçici işçi alımı kurasına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Yayımlanan ilanda; "Bu adaylar için kura yeri ve tarihi İŞKUR açık iş ilanında belirtilecek olup ilgili Orman Bölge Müdürlüğü internet sitesinden de ayrıca duyurulacak. Bununla ilgili olarak adayların adreslerine yazılı tebligatla bildirim yapılmayacak." denildi.
OGM İŞÇİ ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLECEK?
Orman İşçisi, Arazöz Şoförü, Dozer Operatörü, Greyder Operatörü, Ekskavatör Operatörü, İş Makinesi Operatörü ve Traktör Operatörü unvanlarına başvuran adaylar arasından noter huzurunda çekilecek kura sonucuna göre sözlü ve uygulamalı sınava, iş ilanında belirtilen kadro sayısının 4 (dört) katı kadar aday çağrılacak. Noter huzurunda çekilen kura sonuçları Bölge Müdürlüğü web sayfasında ilan edilecek.
OGM PERSONEL ALIMI KADRO DAĞILIMI
Kurumun Resmi Gazete'de yer alan ilanına göre, Orman Genel Müdürlüğü, taşra teşkilatında;
Orman İşçisi – 3105 kişi
Arazöz Şoförü – 812 kişi
Dozer Operatörü – 160 kişi
Greyder Operatörü – 233 kişi
Ekskavatör Operatörü – 122 kişi
İş Makinesi Operatörü – 36 kişi
Traktör Operatörü – 32 kişi
OGM PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI
GENEL ŞARTLAR
1. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. Maddesinde belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmak.
2. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2024 yılında yapılan, Kamu Personeli Seçme Sınavından KPSSP94 puan türünden en az 60 puan almış olmak.
3. Adaylar başvuru tarihinin son günü itibariyle genel ve özel şartlarda belirtilen şartların tamamını sağlıyor olması gerekmekte olup ilanda belirtilen nitelikleri taşımayan ve belgeleyemeyenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir. Ayrıca, herhangi bir tarihte ibraz ettiği belgenin sahte/geçersiz olduğu, gerçeğe aykırı belge düzenlediği anlaşılanların "Sözleşme imzalanarak göreve başlatılmış olsalar bile" sözleşmeleri feshedilerek haklarında yasal işlem yapılacaktır ve idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.
4. 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre sözleşmeli personel statüsünde çalışmakta iken; hizmet sözleşmeleri sona erenler veya Ekte yer alan sözleşmeli personel pozisyonuna yerleştirilmek üzere başvuruda bulunanlar hakkında 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasında ve 6.6.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 1 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarında yer alan hükümlerin uygulanacağı göz önünde bulundurulmalıdır. Bu pozisyonlara yerleşenlerden, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 1 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarında belirtilen istisnalar kapsamına girmeyenlerin atamaları yapılmayacaktır.
Destek Personeli (Şoför – Operatör)
1. Ortaöğretim kurumlarının (lise ve dengi) herhangi bir alanından mezun olmak,
2. En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,
3. Psikoteknik belgesine sahip olmak,
4. B Sınıfı sürücü belgesine en az 2 yıldır sahip olmak,
5. Seyahate ve/veya arazide çalışmaya uygun olmak,
6. Yapılacak görev gereği 7/24 saat esasına göre vardiyalı olarak kapalı ve açık alanlarda çalışmasına engel durumu olmamak,
7. İhtiyaç halinde, alınacak operatörlük belgesi ile iş makinası ve araçları kullanılmasına engel durumu olmamak,
8. Tam Teşekküllü Sağlık Kurum ve Kuruluşlarından (Yurdun her yerinde şoför olarak görev yapmasına engel bir durumu olmadığı ibareli) sağlık kurulu raporu almak. (Sözleşme imzalamaya hak kazanan adaylardan istenecektir.)
9. Son başvuru tarihi itibariyle 22 yaşını tamamlamış, 35 yaşından gün almamış olmak,
10. Cinsiyeti Erkek olmak.
Destek Personeli (Temizlik, Servis, Evrak, Arşiv ve Bakım İşleri)
En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
2. Tam Teşekküllü Sağlık Kurum ve Kuruluşlarından (Temizlik, servis, evrak, arşiv ve bakım işleri görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri engelleri bulunmamaktadır ibareli) sağlık kurulu raporu almak. (Sözleşme imzalamaya hak kazanan adaylardan istenecektir.),
3. Son başvuru tarihi itibariyle 22 yaşını tamamlamış, 30 yaşından gün almamış olmak.
Destek personeli (Temizlik, Servis, Evrak, Arşiv ve Bakım İşleri) olarak istihdam edilecekler aşağıda belirtilen hizmetleri yürütecektir;
• Hizmet birimlerinin temizlik hizmeti ile ilgili verilen işleri yapmak.
• Görevlendirildikleri birimlerde yiyecek ve/veya içecek servisi yapmak.
• Görevlendirildikleri birimlerin bürolarında fiziksel veya elektronik ortamda evrak derleme, düzenleme, taşıma ve arşivleme işlerini yapmak.
• Görevlendirildikleri birimlerde yöneticileri tarafından verilen diğer iş ve işlemleri yürütmek.