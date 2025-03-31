OGM İŞÇİ ALIMI İŞKUR KURA SONUÇLARI NE ZAMAN?

Orman Bölge Müdürlüğü geçici işçi alımı kurasına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Yayımlanan ilanda; "Bu adaylar için kura yeri ve tarihi İŞKUR açık iş ilanında belirtilecek olup ilgili Orman Bölge Müdürlüğü internet sitesinden de ayrıca duyurulacak. Bununla ilgili olarak adayların adreslerine yazılı tebligatla bildirim yapılmayacak." denildi.

İŞKUR 4.500 işçi alımı kura çekimleri 27 Mart Perşembe günü illere göre yapılıyor.

İşçi alımı başvurusunda bulunan adaylar tüm duyuruları ilgili Bölge Müdürlüklerinin resmi internet sitelerinden takip edebilecek. İŞKUR OGM 4.500 işçi alımı sonuçları nihai listesi 4 Nisan tarihinde ilan edilecek.

OGM İŞÇİ ALIMI İŞKUR KURA SONUÇLARI



