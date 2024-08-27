Öğrencilere ulaşım desteği, eğitim gören öğrencilere sağlanan ve ulaşım masraflarını hafifletmeyi amaçlayan bir yardımdır. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal yardım faydalanıcısı hanelerde bulunan öğrencilerin ulaşım giderlerinin karşılanması için hayata geçirilen Ulaşım Desteği’nin 2024-2025 eğitim öğretim yılında da devam edeceğini açıkladı. Peki ulaşım desteğinden kimler faydalanır? Ulaşım desteği başvurusu nasıl yapılır?
Ulaşım desteği, özellikle farklı şehirlerde eğitim gören öğrencilere büyük bir kolaylık sağlıyor. Üniversite öğrencisi ulaşım destek ödemesi sayesinde yükseköğrenim gören gençler, eğitim hayatları boyunca yaşadıkları şehirler ile ailelerinin yaşadığı şehirler arasında gidip gelme konusunda maddi yükü hafifletiyor. Bakan Göktaş, Ulaşım Desteği ile ailesinden farklı bir ilde eğitim gören ilköğrenim, ortaöğrenim ve yükseköğrenim öğrencilerinin şehirlerarası ulaşım giderlerine destek olduklarını söyledi. Detaylar belli oldu: Ne kadar ödenecek?
Öğrencilere ulaşım desteği, sadece üniversite öğrencileriyle sınırlı kalmayıp, ilköğrenim ve ortaöğrenim seviyesindeki öğrencilerin de şehirlerarası ulaşım yardımı almasına olanak tanıyor. Böylelikle tüm öğrenciler, eğitim hayatlarına kesintisiz devam edebilme imkanı buluyor ve geleceklerine daha güvenle adım atıyorlar.
Bu sayede hem öğrencilerin hem de ailelerinin yaşam standartları yükseliyor ve eğitimde fırsat eşitliği sağlanıyor. Bakan Göktaş, Ulaşım Desteği ile ailesinden farklı bir ilde eğitim gören ilköğrenim, ortaöğrenim ve yükseköğrenim öğrencilerinin şehirlerarası ulaşım giderlerine destek olduklarını söyledi.
Ulaşım Desteğinden kimler faydalanacak?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal yardım faydalanıcısı hanelerde bulunan öğrencilerin ulaşım giderlerinin karşılanması için hayata geçirilen Ulaşım Desteği’nin 2024-2025 eğitim öğretim yılında da devam edeceğini açıkladı.
Bakan Göktaş, Ulaşım Desteği ile ailesinden farklı bir ilde eğitim gören ilköğrenim, ortaöğrenim ve yükseköğrenim öğrencilerinin şehirlerarası ulaşım giderlerine destek olduklarını bildirdi.
Söz konusu programın 2022 yılında hayata geçirildiğini hatırlatan Bakan Göktaş, bugüne kadar 100 binden fazla öğrencinin yararlandığını ifade etti.
Bakan Göktaş, sosyal yardım faydalanıcısı hanelere bulunan öğrencilerin gidiş dönüş olmak üzere yılda dört defa ulaşım giderlerine destek sağladıklarını belirterek şunları söyledi:
Öğrencilere ulaşım desteği ne kadar?
“Geleceğimizin teminatı olan öğrencilerimizin eğitim hayatlarına daha rahat devam edebilmeleri için bütün tedbirleri almaya devam ediyoruz. Bu kapsamda sosyal yardım faydalanıcısı hanelerde bulunan öğrencilerin ulaşım giderlerinin karşılanması için hayata geçirdiğimiz Ulaşım Desteği 2024-2025 eğitim öğretim yılında da devam edecek.
Öğrencilerimize vereceğimiz desteğin üst limit tutarı tek yön için 1.250 TL olurken, şu ana kadar yaklaşık 60,8 milyon TL’lik kaynağı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımıza aktardık.”
Ulaşım Desteği ile öğrencilere ve ailelerine destek olmayı sürdürdüklerini kaydeden Bakan Göktaş, “Bütüncül ve adil sosyal hizmet modelleri geliştirerek toplumun her bir ferdine ulaşmaya devam edeceğiz. Bu doğrultuda sosyal yardım faydalanıcısı hanelerin desteğe ihtiyaç duydukları her an yanlarında olacağız” dedi.
Öğrenci ulaşım destek başvurusu nereye yapılacak?
Bakan Göktaş, söz konusu destek programına ilişkin başvuruların, öğrenci veya öğrencinin ailesi tarafından öğrencilerin ailelerinin ikametgâh adresinde yer alan ilgili Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılması gerektiğini hatırlattı.