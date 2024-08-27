Ulaşım desteği , özellikle farklı şehirlerde eğitim gören öğrencilere büyük bir kolaylık sağlıyor. Üniversite öğrencisi ulaşım destek ödemesi sayesinde yükseköğrenim gören gençler, eğitim hayatları boyunca yaşadıkları şehirler ile ailelerinin yaşadığı şehirler arasında gidip gelme konusunda maddi yükü hafifletiyor. Bakan Göktaş, Ulaşım Desteği ile ailesinden farklı bir ilde eğitim gören ilköğrenim, ortaöğrenim ve yükseköğrenim öğrencilerinin şehirlerarası ulaşım giderlerine destek olduklarını söyledi. Detaylar belli oldu: Ne kadar ödenecek?