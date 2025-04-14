İşte Bakan Tekin'in açıklamalarından satır başları:





"Biz geçtiğimiz yıl bu konuda henüz proje okullarla ilgili performans değerlendirmesi yapamadığımız için yönetmeliğin uygulanmasını bir yıl erteledik. Bu yıl ocak ayı başında takviminiz ilan ettik. Bu okullarımızda çalışan arkadaşlarımızın herhangi bir mağduriyet yaşamamaları açısından yani çalıştıkları proje okullarda görev süreleri bittikten sonra arkadaşlarımız herhangi bir sıkıntı yaşamamaları açısından bu okullarda çalışan öğretmen arkadaşlarımızın yer değiştirme takvimini erken başlattık.

Görev süresi uzatılmayacak arkadaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için süreci erken başlattık. Yer değişikliği süreci başlamadan önce yer değişikliği talebinde bulunsunlar diye bir başlangıç, onlara pozitif ayrımcılık yaptık. İlan ettiğimiz listede 38 bin civarında. Ezbere yüz binlerce rakamı ile ifade edilen saçma sapan cümleler var. Nereden öğrendiniz 180-200 bin rakamından bahsediyorlar.



