Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, proje okullarında yaşanan atama tartışmalarını değerlendirdi. 38 bin öğretmenin görev süresinin dolduğunu söyleyen Tekin, bu isimlerden yüzde 80'inin görev süresinin uzatıldığını açıkladı. Tekin, protestoların ise, politik amaçlı olduğunu söyledi. Bir yandan öğretmen adayları yeni atama takvimi açıklamasına odaklandı. Peki, 2025 yeni öğretmen ataması ne zaman yapılacak? En çok hangi branş öğretmenleri atanacak? Atama takvimi açıklandı mı? 2025 MEB atama kontenjanları ve branşlarına dair ayrıntılar.
Proje okullarında öğretmen atama tartışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Bakanı (MEB) Yusuf Tekin "38 bin arkadaşımızın görev süresi doldu. Yüzde 80'inin görev süresi uzatıldı. Geriye kalan 6 bin kadar arkadaşımızın uzatılmadı." dedi.
İşte Bakan Tekin'in açıklamalarından satır başları:
"Biz geçtiğimiz yıl bu konuda henüz proje okullarla ilgili performans değerlendirmesi yapamadığımız için yönetmeliğin uygulanmasını bir yıl erteledik. Bu yıl ocak ayı başında takviminiz ilan ettik. Bu okullarımızda çalışan arkadaşlarımızın herhangi bir mağduriyet yaşamamaları açısından yani çalıştıkları proje okullarda görev süreleri bittikten sonra arkadaşlarımız herhangi bir sıkıntı yaşamamaları açısından bu okullarda çalışan öğretmen arkadaşlarımızın yer değiştirme takvimini erken başlattık.
Görev süresi uzatılmayacak arkadaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için süreci erken başlattık. Yer değişikliği süreci başlamadan önce yer değişikliği talebinde bulunsunlar diye bir başlangıç, onlara pozitif ayrımcılık yaptık. İlan ettiğimiz listede 38 bin civarında. Ezbere yüz binlerce rakamı ile ifade edilen saçma sapan cümleler var. Nereden öğrendiniz 180-200 bin rakamından bahsediyorlar.
328 BİN ÖĞRETMENİN GÖREV SÜRESİ DOLDU
İlan edilen listede 38 bin öğretmenin olduğunu belirten Bakan Tekin, "Yüzde 80’inin görev süresi uzatıldı. 6 bine yakın arkadaşımızın görev süreleri uzatılmadığını söyledi.
ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN YAPILACAK 2025?
2025 KPSS dönemi kapsamında kamu kurumlarının kadro taleplerini bildirmeleri için belirlenen son tarih 26 Mayıs 2025. Bu tarih yaklaşırken öğretmen atama takviminin de kısa süre içinde duyurulması bekleniyor. Ancak şu ana kadar Milli Eğitim Bakanlığı'ndan resmi bir açıklama gelmedi.
ÖĞRETMEN ATAMA BRANŞ VE KONTENJANLAR 2025
Öğretmen atamalarıyla ilgili kontenjan ve branş dağılımları, MEB'in başvuru kılavuzunu yayımlamasıyla birlikte netleşecek. Adaylar, hangi alanda kaç kişilik kadro ayrıldığını bu kılavuz üzerinden öğrenebilecek.
EN SON ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN YAPILDI?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından son öğretmen ataması 23 Kasım 2024'te yapılmış, 20 bin sözleşmeli öğretmen kura yöntemiyle atanmıştı. Atamalar Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı törende kamuoyuna duyurulmuştu.
ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ 2025 AÇIKLANDI MI?
Takvim henüz netleşmemiş olsa da, kadro talep sürecinin tamamlanmasının ardından kısa bir süre içinde başvuru süreci başlayabilir. Adayların bu süreçte MEB'in resmi duyurularını yakından takip etmeleri büyük önem taşıyor.
2024 EN ÇOK ATAMA YAPILAN ÖĞRETMENLİK BRANŞLARI
Geçtiğimiz yıl yapılan 20 bin öğretmen atamasında en fazla kontenjan ayrılan branşlar şöyleydi:
Sınıf Öğretmenliği: 3.263
Özel Eğitim: 2.499
Rehberlik: 1.597
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi: 1.594
İngilizce: 968
Bu dağılım yeni dönemde de benzer bir tablo oluşabileceğine işaret ediyor. Ancak nihai branş listesi MEB'in açıklamasıyla kesinlik kazanacak.