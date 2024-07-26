Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı için sözlü sınavlar tamamlandı. Şimdi gözler sözleşemeli öğretmen ataması mülakat sonuçlarının erişime açılmasında. Peki 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı sözlü sınav sonuçları açıklandı mı, son durum nedir? MEB sözleşmeli öğretmen ataması mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? Öğretmen ataması tercih kılavuzu yayınlandı mı?