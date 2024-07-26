20 bin öğretmen alımı için geri sayım sürüyor. Sözleşmeli öğretmen alımı için mülakat sonuçları bekleniyor. Binlerce öğretmen adayı, sonuçların ne zaman açıklanacağı konusunda merakla gelişmeleri takip ediyor. Peki MEB öğretmen ataması mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı sözlü sınav sonuçları son durum nedir? İşte sözleşmeli Öğretmenlik Sözlü Sınav Sonucu Sorgulama ekranı.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından gerçekleştirilen 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı için heyecanla beklenen sözlü sınavlar 1 Temmuz 2024'te başladı. Binlerce öğretmen adayı, mülakat sürecini tamamladı ve şimdi gözler sonuçlara çevrildi. Peki 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı sözlü sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB öğretmen ataması mülakat sonuçları sorgulama ekranı.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı için sözlü sınavlar tamamlandı. Şimdi gözler sözleşemeli öğretmen ataması mülakat sonuçlarının erişime açılmasında. Peki 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı sözlü sınav sonuçları açıklandı mı, son durum nedir? MEB sözleşmeli öğretmen ataması mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? Öğretmen ataması tercih kılavuzu yayınlandı mı?
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMASI MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
MEB yetkililerinin açıklamalarına göre, sözlü sınavların değerlendirme süreci titizlikle yürütülüyor. Tüm sınavlar tamamlandıktan sonra sonuçlar e-Devlet sistemi üzerinden adaylara duyurulacak. Tahmini olarak, sonuçların iki hafta içinde açıklanması bekleniyor.
20 bin sözleşmeli öğretmen alımı için sözlü sınav süreci 1 Temmuz 2024 itibariyle başladı. Bir hafta sürmesi beklenen mülakatların ardından sonuçların iki hafta içerisinde ilan edileceği tahmin ediliyor.
MEB 20 BİN SÖZLEŞMLİ ÖĞRETMEN ATAMASI MÜLAKAT SONUÇ ÖĞRENME NASIL OLACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı sözleşmeli öğretmen alımı mülakat sözlü sınav sonuçları tüm adayların sözlü sınav süreçleri tamamlandıktan sonra duyurulacak.
e-Devlet: En güncel ve doğru bilgi için e-Devlet sistemine giriş yaparak sonuçlarınızı öğrenebilirsiniz.
MEB İnternet Sitesi: MEB'in resmi internet sitesi ve sosyal medya hesaplarını takip ederek duyuruları takip edebilirsiniz.
MEB sözleşmeli Öğretmenlik Sözlü Sınav Sonucu Sorgulama ekranı
20 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI TERCİH BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Mülakat sonuçlarının açıklanmasının ardından, başarılı adaylar için tercih süreci başlayacak. Tercih işlemleri, genellikle e-Devlet üzerinden gerçekleştirilir. Tercih kılavuzunda yer alan bilgiler doğrultusunda adaylar, görev yapmak istedikleri yerleri belirteceklerdir.
İşte MEB 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması kontenjanları listesi 2024