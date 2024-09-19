20 bin sözleşmeli öğretmen alımı için sözlü sınav süreci 1 Temmuz 2024 itibariyle başladı. Geçtiğimiz yıl 45 bin öğretmen ataması için sözlü sınavlar nisan ayında yapılmıştı. 7-16 Nisan tarihlerinde yapılan mülakatların sonuçları 18 Nisan Salı günü ilan edilmişti.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 20 bin öğretmen atamasına ilişkin mülakat sonuçlarının açıklanması için Danıştay’ın vereceği kararı beklediklerini belirtti.

Mülakat notları, atama sürecinin başlaması için kritik bir öneme sahipken, Tekin yaptığı açıklamada, bu süreçte adaletsizliğe ve hukuksuzluğa karşı her türlü önlemi aldıklarını vurguladı.