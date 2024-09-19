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Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları için gözler MEB'te! 20 bin öğretmen ataması sözlü sınav sonuçları açıklandı mı?

Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları için gözler MEB'te! 20 bin öğretmen ataması sözlü sınav sonuçları açıklandı mı?

11:0719/09/2024, Perşembe
G: 19/09/2024, Perşembe
Yeni Şafak
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<p>MEB 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı sözlü mülakat sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?</p>
MEB 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı sözlü mülakat sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Millî Eğitim Bakanlığı tarafından alınan 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için başvurular, 20-31 Mayıs 2024 tarihleri ​​arasında kayıtlı olanlar arasındaydı ve adaylar 1 Temmuz 2024 tarihinde sözlü sınava alınmıştı. Şu anda gözler, bu müzakere sonuçlarının açıklanmasına çevrilmiş durumda. Konuyla ilgili son açıklama Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den geldi. Peki Sözleşmeli Öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? MEB Sözleşmeli Öğretmenlik mülakat sonucu sorgulama.

20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için yapılan müzakere sonuçlarının açıklanması heyecanla bekleniyor. 2024 yılı için Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan sözleşmeli öğretmen alımı kapsamında görüşmelere giren adaylar, sonuçların ne zaman duyurulacağını merak ediyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Danıştay'ın öğretmen alım süreciyle ilgili kararının ardından müzakere sonuçlarının ilandan çıkarıldığını belirtti. Peki, öğretmen mülakat sonuçları en zaman açıklanacak? İşte, o konu hakkında 19 Eylül tarihli güncel bilgiler...

20 bin sözleşmeli öğretmen alımı için süreç devam ediyor. Sözlü sınav rehberine göre sınavlar belirlenen 20 ilde ve sınav esnasında kamera kaydı alınarak gerçekleştirildi. Mülakatlara katılım sağlayan binlerce öğretmen sözlü sınav sonuçları için Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) açıklamalarına odaklandı. Peki MEB Öğretmen ataması mülakat sonuçları açıklandı mı? İşte 20 bin Sözleşmeli öğretmen alımı sözlü sınav sonuçları sorgulama ekranı.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMASI MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MEB yetkililerinin açıklamalarına göre, sözlü sınavların değerlendirme süreci titizlikle yürütülüyor. Tüm sınavlar tamamlandıktan sonra sonuçlar e-Devlet sistemi üzerinden adaylara duyurulacak. Tahmini olarak, sonuçların iki hafta içinde açıklanması bekleniyor.


20 bin sözleşmeli öğretmen alımı için sözlü sınav süreci 1 Temmuz 2024 itibariyle başladı. Geçtiğimiz yıl 45 bin öğretmen ataması için sözlü sınavlar nisan ayında yapılmıştı. 7-16 Nisan tarihlerinde yapılan mülakatların sonuçları 18 Nisan Salı günü ilan edilmişti.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 20 bin öğretmen atamasına ilişkin mülakat sonuçlarının açıklanması için Danıştay’ın vereceği kararı beklediklerini belirtti.

Mülakat notları, atama sürecinin başlaması için kritik bir öneme sahipken, Tekin yaptığı açıklamada, bu süreçte adaletsizliğe ve hukuksuzluğa karşı her türlü önlemi aldıklarını vurguladı.

MEB 20 BİN SÖZLEŞMLİ ÖĞRETMEN ATAMASI MÜLAKAT SONUÇ ÖĞRENME NASIL OLACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı sözleşmeli öğretmen alımı mülakat sözlü sınav sonuçları tüm adayların sözlü sınav süreçleri tamamlandıktan sonra duyurulacak.

e-Devlet: En güncel ve doğru bilgi için e-Devlet sistemine giriş yaparak sonuçlarınızı öğrenebilirsiniz.

MEB İnternet Sitesi: MEB'in resmi internet sitesi ve sosyal medya hesaplarını takip ederek duyuruları takip edebilirsiniz.

MEB sözleşmeli Öğretmenlik Sözlü Sınav Sonucu Sorgulama ekranı



20 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI TERCİH BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Mülakat sonuçlarının açıklanmasının ardından, başarılı adaylar için tercih süreci başlayacak. Tercih işlemleri, genellikle e-Devlet üzerinden gerçekleştirilir. Tercih kılavuzunda yer alan bilgiler doğrultusunda adaylar, görev yapmak istedikleri yerleri belirteceklerdir.

İşte MEB 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması kontenjanları listesi 2024

#20 bin sözleşmeli öğretmen alımı
#sözleşmeli öğretmen alımı mülakat sonuçları
#MEB

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