Öğretmenlerin ek ders ücretleri, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen saatlik ders ücreti üzerinden hesaplanır. 2024 yılı itibarıyla kadrolu ve sözleşmeli öğretmenlerin bir saatlik ek ders ücreti, görev türüne ve çalışma koşullarına göre farklılık göstermektedir. Kadrolu ve sözleşmeli öğretmenlerin ek ders ücretleri, memur maaşlarına yapılan %19,31'lik zam doğrultusunda arttı. Peki öğretmenlerin bir saat ek ders ücreti ne kadar? İşte detaylar.
Öğretmenlerin ek ders ücreti, eğitim camiasının yakından takip ettiği konuların başında gelmektedir. Öğretmenlerin bir saatlik ders karşılığında ne kadar ücret aldığı, ek ders ücreti hesaplama yöntemleri gibi sorular sıklıkla araştırılmaktadır. Bu haberde, öğretmenlere ödenen ek ders ücretleri hakkında detaylı bilgiler, güncel rakamlar ve hesaplama yöntemleri yer almaktadır. Peki, öğretmenlerin bir saat ek ders ücreti ne kadar? İşte ek ders ücretiyle ilgili detaylar.
Ek ders ücreti hesaplama nasıl yapılır?
Ek ders ücreti hesaplama işlemi, brüt ücret üzerinden gelir ve damga vergisi kesintileri yapılarak net tutarın belirlenmesiyle gerçekleşir. Güncel ek ders ücretleri ve öğretmen maaşlarına dair detaylı bilgi için resmi duyuruları takip edebilirsiniz.
Ek ders ücreti nedir?
Türkiye'de Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda çalışan öğretmenler, belirlenen haftalık ders saatlerinin üzerinde verilen dersler için ek ders ücreti alırlar. Bu ücretin miktarı, öğretmenlerin statülerine (kadrolu, sözleşmeli), eğitim seviyelerine ve verilen ek ders saatlerine göre değişiklik gösterebilir.
Öğretmenlerin bir saat ek ders ücreti ne kadar?
2024 Temmuz ayı zammı öncesi öğretmenlere ödenen ek ders ücreti 105 TL idi. %19.31'lik artış sonrası ortalama olarak 20 TL oranında artış yaşandı. Bu durum 125 TL olarak hesaplara yansıdı.
2024 yılı Temmuz - Aralık döneminde kadrolu, sözleşmeli ya da ücretli öğretmenlere ödenen saatlik brüt ücretler gündüz ve gece veya yarıyıl, yaz tatili ile cumartesi ve pazar günleri için ayrı ayrı fiyatlanır.
2025 Ocak zamlı öğretmen maaşları ne kadar olacak?
2025 yılı Ocak ayında öğretmen maaşlarına yapılacak zam, hem enflasyon farkı hem de toplu sözleşme zammı doğrultusunda artacak. 2024 yılının ikinci yarısında TÜFE oranına göre enflasyon farkı eklenerek maaşlar hesaplanacak ve Ocak ayında öğretmen maaşlarına yaklaşık %35 civarında bir zam yapılması bekleniyor.
Ocak ayı zam beklentisine göre, 4/1 derece öğretmen maaşı 43.488 TL'den 46.366 TL'ye, 3/1 derece öğretmen maaşı 43.667 TL'den 45.557 TL'ye, 2/1 derece öğretmen maaşı 44.562 TL'den 47.512 TL'ye. 1/4 derece öğretmen maaşı 45.278 TL'den 48.275 TL'ye yükselmesi tahmin ediliyor. Öğretmen maaş zammı ile ilgili tahminler devam ediyor. Henüz maaş zamlarıyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.