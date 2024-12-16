Öğretmenlerin ek ders ücreti, eğitim camiasının yakından takip ettiği konuların başında gelmektedir. Öğretmenlerin bir saatlik ders karşılığında ne kadar ücret aldığı, ek ders ücreti hesaplama yöntemleri gibi sorular sıklıkla araştırılmaktadır. Bu haberde, öğretmenlere ödenen ek ders ücretleri hakkında detaylı bilgiler, güncel rakamlar ve hesaplama yöntemleri yer almaktadır. Peki, öğretmenlerin bir saat ek ders ücreti ne kadar? İşte ek ders ücretiyle ilgili detaylar.