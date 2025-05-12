Öğretmenlerin il içi isteğe bağlı yer değiştirmelerine ilişkin duyuru yayımlandı. Buna göre, il içi isteğe bağlı yer değiştirmeler için başvurular 12-16 Mayıs 2025 tarihleri arasında alınacak. Peki MEB il içi ihtiyaç listesi 2025 yayımlandı mı? İşte MEB öğretmen tayin başvurusu MEBBİS ekranı.
2025 Yılı Öğretmenlerin İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değiştirme Duyurusu Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlandı. Takvime göre, öğreten tayin atama başvurular 12 Mayıs Pazartesi günü başladı. Peki Öğretmenlerin il içi isteğe bağlı yer değiştirme başvuruları ne zaman sona erecek? MEB il içi ihtiyaç listesi yayımlandı mı?
Öğretmen il içi isteğe bağlı yer değiştirme başvurusu ne zaman?
Öğretmenlerin il içi isteğe bağlı yer değiştirmelerine ilişkin duyuru yayımlandı. Buna göre, il içi isteğe bağlı yer değiştirmeler için başvurular 12-16 Mayıs 2025 tarihleri arasında alınacak.
Öğretmen il içi isteğe bağlı yer değiştirme başvurusu nasıl yapılır?
Başvurular mebbis.meb.gov.tr veya personel.meb.gov.tr adreslerinde yer alan Elektronik Başvuru Formu doldurulmak suretiyle yapılacaktır.
Yer değiştirme isteğinde bulunacak öğretmenler; Elektronik Başvuru Formu’na yansıtılacak kimlik, öğrenim, Bakanlık atama alanı, hizmet süresi, hizmet puanı, sözleşme kaydı ve benzeri bilgilerini başvuru yapmadan önce MEBBİS e-Personel Modülünden (Özlük) kontrol ederek yanlış ya da eksik bilgilerinin düzeltilmesini belgeye dayalı olarak eğitim kurumu, ilçe veya il millî eğitim müdürlüklerinden talep edeceklerdir.
MEBBİS ÖĞRETMEN İL İÇİ YER DEĞİŞTİRME BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
Öğretmen il içi isteğe bağlı yer değiştirme atamaları ne zaman?
MEB duyurusuna göre, öğretmen il içi isteğe bağlı yer değiştirme atamaları 20 Mayıs 2025 tarihinde yapılacak.
MEB Öğretmen il içi isteğe bağlı yer değiştirme ihtiyaç listesi yayımlandı mı?
Öğretmenlerin il içi yer değişikliği kontenjanları 2025 il il belli oluyor. Kontenjan ve ihtiyaç listeleri https://personel.meb.gov.tr/ üzerinden sorgulanabilecek.
Öğretmen il içi isteğe bağlı yer değiştirme başvuru şartları nedir?
Duyuru kapsamında başvuruda bulunacakların;
1. Adaylığı kaldırılmış olmak,
2. Bulundukları eğitim kurumunda 30 Eylül 2025 tarihi itibarıyla en az üç yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak,
3. Bakanlığımıza sözleşmeli öğretmen olarak atandıktan sonra öğretmen kadrosuna atananlar bakımından 30 Eylül 2025 tarihi itibarıyla ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda kadrolu ve sözleşmeli toplam dört yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak şartlarını taşımaları gerekmektedir.