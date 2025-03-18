Öğretmen il içi ve iller arası isteğe bağlı yer değiştirme başvuru tarihleri, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvimle birlikte belli oldu. Öğretmenlerin il içi isteğe bağlı yer değiştirme başvuruları 05 - 09 Mayıs 2025 tarihleri arasında alınacak. Peki il dışı mazerete bağlı yer değiştirme başvurusu ne zaman? İşte MEB 2025 öğretmen yer değiştirme takvimi.
Milli Eğitim Bakanlığı, 2025 yılı için öğretmenlerin il içi isteğe bağlı yer değiştirme başvuru takvimini öğretmenlerin gündeminde yer almayı sürdürüyor. Milli Eğitim Bakanlığı, 2025 yılı için öğretmenlerin yer değiştirme işlemleriyle ilgili takvimi paylaştı. Bakanlık, kadrolu öğretmenlerin görev yerlerini değiştirebilmeleri için belirlenen tarihler ve başvuru süreçlerine ilişkin önemli detayları duyurdu. Peki, öğretmenler için il içi isteğe bağlı yer değiştirme başvuruları hangi tarihlerde yapılacak? İşte, başvuru sürecine dair tüm ayrıntılar.
MEB öğretmen il içi isteğe bağlı yer değişikliği başvuruları ne zaman?
Öğretmenler, 05 - 09 Mayıs 2025 tarihleri arasında il içi isteğe bağlı yer değişikliği başvurularını gerçekleştirebilecek. Başvurular, mebbis.meb.gov.tr veya personel.meb.gov.tr adreslerinde yer alan Elektronik Başvuru Formu üzerinden yapılacak.
Başvuru sürecinde öğretmenlerin, kimlik, öğrenim, hizmet süresi, hizmet puanı gibi bilgilerini MEBBİS e-Personel Modülü (Özlük) üzerinden kontrol etmeleri gerekiyor. Eksik ya da hatalı bilgiler, belgeye dayalı olarak eğitim kurumu, ilçe veya il millî eğitim müdürlüklerinden düzelttirilebilecek. Öğretmenler, başvurularında en fazla 40 eğitim kurumu tercih ediliyor.
MEB öğretmen iller arası isteğe bağlı yer değişikliği başvuruları ne zaman?
öğretmenin iller arası isteğe bağlı yer değiştirme başvuruları 21-28 Mayıs 2025 tarihlerinde yapılacak.
iller arası öğretmenlerin isteğe bağlı yer değişikliği atamaları ne zaman?
iller arası öğretmenlerin ataması ise 30 Mayıs 2025 tarihinde yapılacak. Tebligat ve ilişki kesme ise 27 Haziran’da gerçekleşecek.
il içi isteğe bağlı yer değiştirme sıra ataması ne saman?
Öğretmenelerin il içi isteğe bağlı sıra ataması takvimine göre, sıran çalıştırılması 18 Haziran’da atamalar ise 27 Haziran’da gerçekleştirilecek.
Öğretmenler, il içi yer değişikliği başvurusu kaç tercih yapılacak?
Öğretmenler, il içi yer değişikliği başvurularında en fazla 40 eğitim kurumu tercih edebilecekler. Yer değiştirme işlemleri, öğretmenlerin tercihlerine ve hizmet puanı üstünlüğüne göre gerçekleştirilecek. Hizmet puanı eşitliği durumunda ise öğretmenlikteki hizmet süresi, öğretmenliğe başlama tarihi gibi kriterler dikkate alınarak sıralama yapılacak. Eşitlik hâlinde, atanacak öğretmen bilgisayar kurası ile belirlenecek.
İl içi yer değişikliği başvurusu atamaları nasıl yapılacak?
İl içi yer değişikliği başvurularında hizmet puanı üstünlüğü esas alınacak. Hizmet puanlarının eşit olması durumunda şu kriterlere göre sıralama yapılacak:
Öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olan öncelikli olacak.
Öğretmenliğe daha önce başlayan aday avantajlı olacak.
Eşitlik devam ederse, atamalar bilgisayar kurası ile belirlenecek.
MEB 2025 öğretmen yer değiştirme takvimi