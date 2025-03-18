Milli Eğitim Bakanlığı, 2025 yılı için öğretmenlerin il içi isteğe bağlı yer değiştirme başvuru takvimini öğretmenlerin gündeminde yer almayı sürdürüyor. Milli Eğitim Bakanlığı, 2025 yılı için öğretmenlerin yer değiştirme işlemleriyle ilgili takvimi paylaştı. Bakanlık, kadrolu öğretmenlerin görev yerlerini değiştirebilmeleri için belirlenen tarihler ve başvuru süreçlerine ilişkin önemli detayları duyurdu. Peki, öğretmenler için il içi isteğe bağlı yer değiştirme başvuruları hangi tarihlerde yapılacak? İşte, başvuru sürecine dair tüm ayrıntılar.