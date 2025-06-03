ÖĞRETMEN SEMİNER TARİHLERİ 2025: Haziran seminerleri online mı olacak, yüz yüze mi yapılacak?

HAZİRAN SEMİNERLERİ ONLİNE MI OLACAK, YÜZ YÜZE Mİ?

Milli Eğitim Bakanlığı henüz seminerlerin uygulanma yöntemine dair yüz yüze mi yoksa çevrim içi mi olacağına dair resmî bir açıklama yapmadı. Ancak önceki yıllarda olduğu gibi bazı dönemlerde öğretmenlere bulundukları illerde ya da çevrim içi olarak katılma imkânı tanındığı biliniyor. 2025 Haziran seminerlerinin de bu doğrultuda hibrit modelle gerçekleşmesi ihtimaller arasında yer alıyor.



