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ÖĞRETMEN SEMİNER TARİHLERİ 2025: Haziran seminerleri online mı olacak, yüz yüze mi yapılacak?

ÖĞRETMEN SEMİNER TARİHLERİ 2025: Haziran seminerleri online mı olacak, yüz yüze mi yapılacak?

14:593/06/2025, Salı
Yeni Şafak
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MEB, 2024-2025 eğitim öğretim yılının sona ermesine sayılı günler kala, öğretmen seminerlerinin ne zaman ve nasıl yapılacağını duyurdu. Haziran dönemi mesleki gelişim seminerleri için binlerce öğretmen hazırlıklarını sürdürürken, seminerlerin çevrim içi mi yoksa yüz yüze mi olacağı konusu gündemdeki yerini koruyor.

2025 Haziran öğretmen seminerleri, okulların 20 Haziran'da kapanmasından sonra gerçekleşecek. Öğretmenler seminerlerin yüz yüze mi yoksa çevrimiçi mi olacağını araştırmaya başladı. Peki, 2025 Haziran öğretmen seminerleri yüz yüze mi olacak?


ÖĞRETMEN SEMİNERLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

2025 yılı Haziran dönemi öğretmen seminerleri, 23-27 Haziran 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Beş gün sürecek olan seminer programı, öğretmenlerin mesleki gelişimlerini desteklemek, yeni öğretim yılına yönelik hazırlıkları planlamak ve eğitimde niteliği artırmak amacıyla organize ediliyor.



HAZİRAN SEMİNERLERİ ONLİNE MI OLACAK, YÜZ YÜZE Mİ?

Milli Eğitim Bakanlığı henüz seminerlerin uygulanma yöntemine dair yüz yüze mi yoksa çevrim içi mi olacağına dair resmî bir açıklama yapmadı. Ancak önceki yıllarda olduğu gibi bazı dönemlerde öğretmenlere bulundukları illerde ya da çevrim içi olarak katılma imkânı tanındığı biliniyor. 2025 Haziran seminerlerinin de bu doğrultuda hibrit modelle gerçekleşmesi ihtimaller arasında yer alıyor.


SEMİNERE KATILIM ZORUNLU MU OLACAK?

Tüm öğretmenlerin mesleki gelişim seminerlerine katılımı zorunlu olacak. Katılım şekli ne olursa olsun, öğretmenlerin belirtilen tarihlerdeki programı takip etmeleri ve ilgili çalışmalara aktif katılım göstermeleri gerekiyor.


SEMİNER İÇERİKLERİ NELERİ KAPSAYACAK?

Seminer programı kapsamında öğretmenlere;

Eğitimde güncel gelişmeler,

Ölçme-değerlendirme yöntemleri,

Teknoloji kullanımı,

Rehberlik ve psikolojik danışmanlık,

Yeni müfredat hazırlıkları gibi konularda eğitimler verilmesi bekleniyor.


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