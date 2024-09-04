Öğretmenlere eğitim ödeneği desteği ne zaman ne kadar yatacak?

MEB eğitim ödeneği desteği, öğretmenlerin eğitim hazırlık süreçlerine katkı sağlamak amacıyla her yıl belirli bir tutar olarak ödenir. 2024 yılında öğretmenlere eğitim ödeneği desteği ne zaman ve ne kadar yatacak, MEB tarafından açıklanan takvime göre belli olmakta. 7 . Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde ek gösterge ve memur aylık kat sayısına bağlanan kırtasiye ücreti bu yıl öğretmenlere 4 bin 85 TL olarak ödenecek. Peki öğretmenlere eğitim ödeneği desteği ne zaman yatacak? MEB eğitim ödeneği desteği kimlere verilecek? İşte detaylar.

1 / 9 MEB tarafından öğretmenlere verilen eğitim ödeneği, öğretmenlerin mesleki gelişimlerini desteklemek amacıyla önemli bir katkı sağlamaktadır. Öğretmenlere eğitim ödeneği desteği sayesinde, öğretmenler kırtasiye malzemeleri, eğitim materyalleri ve diğer ihtiyaçlarını karşılayabilmektedir.

2 / 9 2024 yılı eğitim ödeneği miktarı ve ödeme tarihleri, öğretmenler tarafından merakla beklenmektedir. Bu haberimizde, eğitim ödeneği hakkında merak edilen tüm soruların cevaplarını bulabilir, ödemelerin nasıl yapıldığı ve başvuru şartları hakkında detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz. Her yılı yeni eğitim öğretim yılı öncesinde, öğretmenlere verilen destekle ilgili, MEB'den tarafından beklenen açıklama yapılmıştı. Peki, eğitim ödeneği ne zaman, ne kadar yatacak?

3 / 9 MEB ÖĞRETMEN EĞİTİM ÖDENEĞİ NE ZAMAN YATACAK? Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda çalışan öğretmenlere kırtasiye malzemeleri için eğitim ödeneği desteği sağlanacak. Kırtasiye yardımı genellikle eylül ayının ortasına kadar hesaplara aktarılıyor.

4 / 9 ÖĞRETMEN EĞİTİM ÖDENEĞİ NE KADAR? 7 . Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde ek gösterge ve memur aylık kat sayısına bağlanan kırtasiye ücreti bu yıl öğretmenlere 4 bin 85 TL olarak ödenecek.

5 / 9 EĞİTİM ÖDENEĞİ KİMLERE VERİLİR? Bilindiği üzere; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Ek 32 nci maddesinde “Eğitim Öğretim Hizmetleri Sınıfına dahil öğretmen unvanlı kadrolarda görevli olup,

6 / 9 fiilen öğretmenlik yapanlara (İlköğretim ve okul müdürleri ile yardımcıları, cezaevi okullarında çalışan öğretmenler, yönetici, eğitim uzmanı ve eğitim uzmanı yardımcıları dahil) her öğretim yılında bir defaya mahsus olmak üzere öğretim yılının başladığı ay içinde,

7 / 9 Millî Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenecek tarihte ve Cumhurbaşkanlığınca belirlenecek miktarda öğrenim yılına hazırlık ödeneğinin ödeneceği" ve ilgili yılın Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa ekli K cetvelinin IV. Diğer Ödemeler kısmında "







8 / 9 Öğretim yılının başladığı aydan sonra ve birinci dönem ders yılının sonundan önce göreve başlayanlara %75’i, birinci dönem ders yılından sonra ve



