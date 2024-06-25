Okul nakli, bir öğrencinin kayıtlı olduğu okuldan başka bir okula geçme işlemidir. Bu işlem, çeşitli nedenlerden dolayı yapılabilir. Milli Eğitim Bakanlığı, nakil işlemlerinde politika güncellemesine gidileceğini bildirdi. Çocuklarının okul değişikliğini yapmak isteyen veliler, nakil işlemlerinin nasıl ve nereden yapılacağını merak ediyor. Peki okul nakilleri nasıl yapılır, nakil şartları neler? Nakil dönemleri ne zaman? Lisede başka bir okula nakil nasıl yapılır?
Okul nakli hakkında kapsamlı bir rehber mi arıyorsunuz? Bu yazıda, öğrenci naklinin nasıl yapılacağına dair adım adım talimatlar, nakil şartları ve e-Devlet üzerinden nakil işlemleri gibi tüm bilgilere ulaşabilirsiniz.
"Lise nakil işlemleri nasıl yapılır? Lise nakil işlemleri ne zaman? gibi sorular her sene ailelerin tercih döneminin ardından sıklıkla sorduğu sorulardandır. Lise nakil işlemlerine dair sorularınızın cevabına haberimizin detayları üzerinden kolayca ulaşabilirsiniz.
Lise Nakil İşlemleri Nasıl Yapılır?
Lise nakil işlemleri e-Devlet ve e-Okul üzerinden yapılacak. Başvurular, TC kimlik no ve şifre ile e-Devlet kapısına giriş yapıldıktan sonra, MEB öğrenci nakil işlemi sayfasından ve e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden yapılabilecek. Lise nakil işlemi yaparken izlenmesi gereken adımlar ise şu şekilde;
• E Devlet giriş sayfası olan https://www.turkiye.gov.tr adresine giriş yapın.
• "Kamu Kurumları" seçeneğinin ardından "Milli Eğitim Bakanlığı" seçeneğine tıklayın.
• "Meb Öğrenci Nakil İşlemleri" seçeneğine tıklayın.
• Velisi olduğunuz öğrenciler önünüze sıralanacaktır, nakil işlemini yapmak istediğiniz öğrenciyi seçin.
• Veli nakil sistemine bağlandıktan sonra önünüze çıkan seçeneklerden "evet" seçeneğine tıklayın.
• Nakil nedeni bölümünden veli isteğini, nakil yapacağını lise türünü, ili ve ilçeyi seçin.
• Başvuru okul kısmından nakil yapmak istediğiniz okulu seçin.
• Nakil gidebilir seçeneğini işaretledikten sonra "Başvuruyu kaydet." butonundan başvurunuzu kaydedin.
• Başvurunuzu kaydettiğinize dair bir uyarıyı sayfada göreceksiniz. Başvrunuzu yaptıktan sonra E-okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden nakil durumundaki öğrencinin talep ettiği okulda kaçıncı sırada olduğunu görebilirsiniz.
Nakil Dönemleri Nelerdir?
Nakil dönemleri şunlardır:
Yılsonu: Her eğitim öğretim yılının sonunda, eylül ayının sonuna kadar nakil başvuruları yapılabilir.
Dönem Ortası: Belirli durumlarda (aile birleşimi, sağlık durumu vb.) dönem ortasında da nakil başvurusu yapılabilir.
Nakil Şartları Nelerdir?
Nakil şartları, nakil türüne göre değişiklik gösterebilir. Genel olarak nakil için aşağıdaki şartlar aranır:
Öğrencinin ikametgahının nakil olunmak istenen okulun bölgesine taşınmış olması gerekir.
Boş kontenjan olması gerekir.
Öğrencinin nakil olmaması için herhangi bir mahkeme kararı olmamalıdır.
Nakil için geçerli bir sebep olması gerekir. (örneğin, aile birleşimi, sağlık durumu vb.)
Lisede başka bir okula nakil nasıl yapılır?
Veliler öğrencinin kimlik bilgileri ile okula bizzat başvuruda bulunarak veya e-devlet üzerinden E-Okul Yönetim Bilgi Sistemi'ne giriş yaparak nakil işlemlerini başlatabilir. Merkezi yerleştirme puanı esas alınarak kayıt alan liselere nakil işlemleri, dönem sonu ve başları haricinde genellikle aylık olarak yapılır.
Ortaöğretim Kurumları arasında nakil başvuruları nasıl ve ne zaman yapılır?
Nakil ve geçiş işlemleri; Ortaöğretim kurumları arasında nakil ve geçişler, 37 nci madde hükümleri çerçevesinde; merkezi sınavla öğrenci alan okulların açık kontenjanlarına, öğrencinin;
• Merkezi sınav puanının naklen gitmek istediği okuldaki aynı sınıf seviyesinde yerleştirme sonucunda oluşan en düşük puanlı öğrencinin puanından az olmaması kaydıyla puan üstünlüğüne göre yapılır.
• Ortaöğretim kayıt alanı içindeki okullara tercihe bağlı olarak yapılır. Okulların açık kontenjanları e-Okul sisteminde ilan edilir.
• Nakil ve geçiş başvurusu, dönem bitiminin öncesindeki üç hafta ile e-Okul sisteminde dönem ve sınıf atlatma süresi hariç olmak üzere, yılsonu sınıf atlatma işlemleri tamamlandıktan sonraki ilk iş gününden ekim ayının sonuna kadar ve ikinci dönemin başlangıcından şubat ayının sonuna kadar haftalık, diğer zamanlarda ise aylık yapılır.
Nakil ve geçişler, haftalık yapıldığında her haftanın, aylık yapıldığında ise her ayın; ilk iş gününden başlayarak son iş gününden önce veli tarafından çalışma saatleri içerisinde öğrencinin öğrenim gördüğü okul müdürlüğüne dilekçe ile veya e-Devlet üzerinden yapılır.