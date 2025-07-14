2024-2025 eğitim öğretim yılının 20 Haziran 2025 Cuma günü sona ermesiyle birlikte milyonlarca öğrenci karnelerini alarak yaz tatiline girdi. Uzun bir dinlenme ve eğlence dönemi başlarken, öğrenci ve velilerin aklındaki en önemli sorulardan biri de "Okullar ne zaman açılacak?" oldu. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2025-2026 eğitim öğretim takvimini yayımladı. Peki okullar ne zaman açılacak, yaz tatili kaç ay sürecek? İşte MEB ilk ara tatil ve yarıyıl tatili tarihi.

1 /6 Milyonlarca öğrenci ve velinin merakla beklediği 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimi Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından duyuruldu. Buna göre, yeni eğitim öğretim dönemi için heyecanlı bekleyiş sona eriyor. Uyum haftası 1-5 Eylül 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Bu hafta, özellikle birinci sınıf öğrencileri için okula adaptasyonu kolaylaştırmayı amaçlıyor. Peki okullar ne zaman açılacak? 2025 - 2026 Eğitim ve Öğretim Dönemi ne zaman başlayacak?

2 /6 Okullar ne zaman açılacak? Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) takvimine göre yeni eğitim ve öğretim yılında okullar 8 Eylül'de açılacak.

3 /6 Uyum haftası ne zaman başlıyor? 2025-2026 eğitim öğretim yılında okul öncesi eğitim ile ilkokul 1'inci sınıfa başlayacak öğrenciler için 1-5 Eylül tarihleri arsında uyum eğitimleri düzenlenecek.



4 /6 Birinci dönem ara tatil ne zaman? Birinci dönem ara tatili olan ilk ara tatil ise 10-14 Kasım tarihlerinde yaşanacak. Yarıyıl tatili ne zaman? Yarıyıl tatili ya da 15 tatil 19 Ocak 2026 Pazartesi başlayacak ve 30 Ocak 2026 Cuma günü son bulacak.

5 /6 İkinci dönem ara tatil ne zaman başlayacak ne zaman bitecek? İkinci dönem 2 Şubat 2026 Pazartesi başlayacak. İkinci dönem ara tatili 16 - 20 Mart tarihlerine denk gelecek.