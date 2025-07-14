Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
Okullar ne zaman açılacak yaz tatili ne zaman bitecek?

Okullar ne zaman açılacak yaz tatili ne zaman bitecek?

16:4314/07/2025, Pazartesi
G: 14/07/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
<p>Millî Eğitim Bakanlığınca 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimi açıklandı.</p>
Millî Eğitim Bakanlığınca 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimi açıklandı.

2024-2025 eğitim öğretim yılının 20 Haziran 2025 Cuma günü sona ermesiyle birlikte milyonlarca öğrenci karnelerini alarak yaz tatiline girdi. Uzun bir dinlenme ve eğlence dönemi başlarken, öğrenci ve velilerin aklındaki en önemli sorulardan biri de "Okullar ne zaman açılacak?" oldu. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2025-2026 eğitim öğretim takvimini yayımladı. Peki okullar ne zaman açılacak, yaz tatili kaç ay sürecek? İşte MEB ilk ara tatil ve yarıyıl tatili tarihi.

Milyonlarca öğrenci ve velinin merakla beklediği 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimi Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından duyuruldu. Buna göre, yeni eğitim öğretim dönemi için heyecanlı bekleyiş sona eriyor. Uyum haftası 1-5 Eylül 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Bu hafta, özellikle birinci sınıf öğrencileri için okula adaptasyonu kolaylaştırmayı amaçlıyor. Peki okullar ne zaman açılacak? 2025 - 2026 Eğitim ve Öğretim Dönemi ne zaman başlayacak?

Okullar ne zaman açılacak? 

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) takvimine göre yeni eğitim ve öğretim yılında okullar 8 Eylül'de açılacak.

Uyum haftası ne zaman başlıyor?

2025-2026 eğitim öğretim yılında okul öncesi eğitim ile ilkokul 1'inci sınıfa başlayacak öğrenciler için 1-5 Eylül tarihleri arsında uyum eğitimleri düzenlenecek.


Birinci dönem ara tatil ne zaman?

Birinci dönem ara tatili olan ilk ara tatil ise 10-14 Kasım tarihlerinde yaşanacak.

Yarıyıl tatili ne zaman?

Yarıyıl tatili ya da 15 tatil 19 Ocak 2026 Pazartesi başlayacak ve 30 Ocak 2026 Cuma günü son bulacak.

İkinci dönem ara tatil ne zaman başlayacak ne zaman bitecek?

İkinci dönem 2 Şubat 2026 Pazartesi başlayacak. İkinci dönem ara tatili 16 - 20 Mart tarihlerine denk gelecek.

Okullar ne zaman kapanacak?

İkinci dönem 26 Haziran Cuma günü karnelerin verilişi ile noktalanacak. Böylece öğrenciler yaklaşık üç aylık bir yaz tatiline girmiş olacak.

#MEB
#yarıyıl tatil
#ara tatil tarihi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
15 Temmuz Salı kargolar açık mı?