İstanbul Valiliği, 9 Eylül Pazartesi günü başlayacak olan 2024-2025 eğitim-öğretim yılı için okulların açılış günü ders saatlerinde düzenlemeye gitti. Valiliğin yaptığı son dakika açıklamasına göre, özellikle ilk gün şehirde yaşanabilecek trafik yoğunluğunu en aza indirmek amacıyla bazı değişiklikler yapıldı. Peki okul saatleri değişti mi? 9 Eylül Pazartesi okullar saat kaçta başlayacak, ders 10'da mı başlayacak, ilk ders saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? İşte okul ders saatleri son dakika bilgileri...
İstanbul Valiliği, şehirde yaşanabilecek trafik yoğunluğunu azaltmak amacıyla okul saatlerinde yeni bir düzenlemeye gitti. 9 Eylül Pazartesi günü itibarıyla İstanbul’da hem resmi hem de özel okullarda toplam 2 milyon 951 bin 685 öğrenci ders başı yapacak. Bunlardan 715 bin 835 öğrenci, ilk kez yeni okullarında eğitimlerine başlayacak. Peki 9 Eylül Pazartesi okullar saat kaçta başlayıp, kaçta bitecek? İşte ayrıntılar...
9 Eylül Pazartesi ilk ders saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor?
İstanbul Valiliği'nin açıklamasına göre, 9 Eylül 2024 Pazartesi günü İstanbul'daki tüm resmi ve özel okullarda eğitim öğretim, saat 10.00'da başlayıp 15.00'da sona erecek.
Bu saat aralığının belirlenmesindeki temel neden, okulların açılmasıyla birlikte şehir trafiğinde yaşanabilecek yoğunluğun azaltılması ve öğrencilerin daha rahat bir şekilde okullarına ulaşmalarının sağlanmasıdır. İstanbul'da yaklaşık 2.951.685 öğrenci yeni eğitim öğretim yılına başlıyor. Bu öğrencilerin yaklaşık 715.835'i ilk kez okula başlıyor.
İstanbul Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada "2024 - 2025 Eğitim öğretim yılı, 09.09.2024 Pazartesi günü başlayacak. İstanbul'da re mi ve özel okullarımızda 2 bin 685 öğrencimiz eğitim öğretime başlayacak olup bu öğrencilerimizden 715 bin 835'i ilk kez yeni okullarında eğitim - öğretime başlayacaklardır.
Okulların açılmasıyla birlikte 16 bini aşkın öğrenci servisi trafiğe çıkacaktır. Servis araçları ve velilerimizin ilk günlerde yaratacağı sirkülasyonun, şehir trafiğinde yoğunluk yaşanmasına sebep olacağı değerlendirilmektedir.
Bu nedenle İstanbul'daki tüm okullarda okulların açılacağı 09.09.2024 Pazartesi günü eğitim öğretimin 10.00 ile 15.00 saatleri arasında yapılmasına karar verilmiştir" ifadeleri yer aldı.
Okul saatleri değişti mi?
Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği'nin (TÜSİAD) düzenlediği 'Geleceğimiz için Eğitimi Birlikte Konuşmak' başlıklı etkinliğin protokol konuşmasını yapan Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Yusuf Tekin, program sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Yeni müfredatta matematik ve fen bilgisi dersinin saatlerinin azaltılmasına yönelik soruya Bakan Tekin, şu yanıtı verdi:
“Matematik ve fen bilgisi derslerinin saatleri mesleki ve teknik eğitimde azaltılmış olabilir çünkü orada başka bir durum söz konusu. Ancak müfredat çalışmamızda haftalık ders saatleriyle ilgili hiçbir önerme ve değişiklik yok.
Bu bir müfredat çalışması. Haftalık ders saati çalışması değil. Burada herhangi bir dersin haftalık saatini artırmak ya da azaltmak gibi bir durum söz konusu değil. Ben bu önyargılı bakışa itiraz ediyorum.”