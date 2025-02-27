Ordu, Sinop, Rize, Artvin'de yarın 28 Şubat okullar tatil mi? Valiliklerden son dakika açıklama

Karadeniz'de kar yağışının etkileri devam ediyor. Bazı bölgelerde kar yağışı kesilmiş olsa da, buzlanma ve don olayları nedeniyle zaman zaman zor anlar yaşanabiliyor. Öğrencileri ilgilendiren açıklamalar ise valilikler tarafından yapıldı. Peki Ordu, Sinop, Rize ve Artvin'de yarın okullar tatil edildi mi?
Günlerdir kar yağışının etkisiyle birçok ilde okullar tatil edilmişti. Karadeniz'in belirli bölgelerinde etkisini sürdüren kar yağışıyla birlikte Ordu, Sinop, Rize ve Artvin'deki bazı ilçeler için yeniden tatil kararı çıktı. İşte valiliklerden yapılan kar tatili açıklamaları.
ARTVİN'DE OKULLAR TATİL Mİ? 28 ŞUBAT
Artvin kent merkezi ile Murgul ilçesinde yarın (28 Şubat) eğitime ara verildi.
Valilikten yapılan açıklamada, kar yağışının sona erdiği ancak buzlanma riskinin devam ettiği belirtildi.
Açıklamada, tedbir amacıyla öğrenci ve vatandaşların güveliği için il merkezi ile Murgul'daki tüm, diğer ilçelerde de taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için yarın eğitime ara verildiği bildirildi.
SİNOP'TA OKULLAR TATİL Mİ? 28 ŞUBAT
Sinop'ta, buzlanma nedeniyle 5 ilçede taşımalı eğitime yarın (28 Şubat) verildi.
Valilikten yapılan açıklamada, kent genelindeki soğuk havanın etkisini sürdürdüğü belirtildi.
Açıklamada, bu kapsamda, kar yağışı sonrası oluşan buzlanmadan dolayı Gerze, Ayancık, Dikmen, Erfelek ve Türkeli ilçelerinde taşımalı eğitime 28 Şubat Cuma günü ara verildiği bildirildi.
RİZE'DE OKULLAR TATİL Mİ? 28 ŞUBAT
Rize'nin dört ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın (28 Şubat) ara verildi.
İl Milli Eğitim Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kar yağışı ile soğuk hava koşulları nedeniyle oluşabilecek buzlanma ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklar nedeniyle Güneysu, Hemşin, Çamlıhemşin ve Kalkandere ilçelerinde yarın eğitim öğretim yapılamayacak.
Pazar, Çayeli, Fındıklı, Ardeşen ve İkizdere ilçelerinde ise taşımalı eğitime yarın ara verilecek.
Öte yandan İkizdere ilçesindeki Çağrankaya Büyük Yayla'da kar yağışı nedeniyle mahsur kalan 2 kişi AFAD koordinesindeki ekiplerce kurtarılarak ilçe merkezine ulaştırıldı.
ORDU'DA OKULLAR TATİL Mİ? 28 ŞUBAT
Ordu'nun Gürgentepe ilçesindeki tüm okullarda, Akkuş ve Çaybaşı ilçesinde ise bazı okullarda kar nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.
Valilikten yapılan açıklamada, bazı ilçelerde yoğun kar birikintisi ve buzlanma olduğu belirtildi.
Açıklamada, Gürgentepe ilçesinin tamamındaki okullarda, Akkuş ilçesindeki Fatih Ortaokulu ve Halk Eğitimi Merkezi yetişkin kursları hariç diğer tüm okullarda yarın eğitim yapılmayacağı ifade edildi.
Çaybaşı ilçesindeki İlküvez Çok Programlı Anadolu Lisesi ile Göksu, Şehit İslam Çubuk ve Taşkesiği İlkokulu/Ortaokulunda, Aşıklı ve Çakırlı birleştirilmiş sınıflı ilkokullarında, ayrıca temel, orta ve özel eğitim kurumlarına taşıma ile gelen öğrenciler için de eğitime yarın ara verildiği belirtildi.
Gürgentepe ilçesinin genelinde, Akkuş ve Çaybaşı ilçelerinde ise sadece eğitim yapılmayacak okullardaki hamile ve engelli kamu görevlilerinin de aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.