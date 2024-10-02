Ortadoğu'nun en güçlü orduları açıklandı! Türkiye zirveye damga vurdu: Lübnan, İran, İsrail...

ABD merkezli Global Firepower tarafından yapılan ve Ortadoğu’daki askeri güçleri değerlendiren araştırma güncellendi. 2024 yılı verilerine göre, Türkiye, Ortadoğu'nun en güçlü orduları sıralamasında önemli bir konuma sahip. Kara, hava ve deniz kuvvetlerindeki geniş kapasitesi ile Türkiye, yalnızca Ortadoğu’da değil, Avrupa ve Asya'da da dikkate değer bir askeri güç olarak öne çıkıyor. Ortadoğu’daki diğer güçlü askeri kuvvetler arasında Suudi Arabistan, Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri de yer alıyor. Bu ülkeler, özellikle savunma harcamalarına yaptıkları büyük yatırımlar, modern askeri teçhizat alımları ve bölgesel güvenlik politikalarıyla dikkat çekiyorlar.

1 /16 Global Firepower sıralamasına göre, Türkiye'nin bölgedeki askeri gücü, modern savunma sistemleri, askeri personel kapasitesi ve stratejik coğrafi konumu sayesinde bölgedeki en güçlü ülkeler arasında yer alıyor. Türkiye'yi takip eden diğer büyük askeri güçler ise şunlar...

2 /16 15- LÜBNAN

3 /16 14- BAHREYN

4 /16 13- YEMEN

5 /16 12- ÜRDÜN

6 /16 11- UMMAN

7 /16 10- KUVEYT

8 /16 9- KATAR

9 /16 8- SURİYE

10 /16 7- BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ

11 /16 6- IRAK

12 /16 5- SUUDİ ARABİSTAN

13 /16 4- İSRAİL

14 /16 3- MISIR

15 /16 2- İRAN