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Ortadoğu'nun en güçlü orduları açıklandı! Türkiye zirveye damga vurdu: Lübnan, İran, İsrail...

Ortadoğu'nun en güçlü orduları açıklandı! Türkiye zirveye damga vurdu: Lübnan, İran, İsrail...

10:142/10/2024, Çarşamba
Yeni Şafak
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ABD merkezli Global Firepower tarafından yapılan ve Ortadoğu’daki askeri güçleri değerlendiren araştırma güncellendi. 2024 yılı verilerine göre, Türkiye, Ortadoğu'nun en güçlü orduları sıralamasında önemli bir konuma sahip. Kara, hava ve deniz kuvvetlerindeki geniş kapasitesi ile Türkiye, yalnızca Ortadoğu’da değil, Avrupa ve Asya'da da dikkate değer bir askeri güç olarak öne çıkıyor. Ortadoğu’daki diğer güçlü askeri kuvvetler arasında Suudi Arabistan, Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri de yer alıyor. Bu ülkeler, özellikle savunma harcamalarına yaptıkları büyük yatırımlar, modern askeri teçhizat alımları ve bölgesel güvenlik politikalarıyla dikkat çekiyorlar.

Global Firepower sıralamasına göre, Türkiye'nin bölgedeki askeri gücü, modern savunma sistemleri, askeri personel kapasitesi ve stratejik coğrafi konumu sayesinde bölgedeki en güçlü ülkeler arasında yer alıyor. Türkiye'yi takip eden diğer büyük askeri güçler ise şunlar...

15- LÜBNAN

14- BAHREYN

13- YEMEN

12- ÜRDÜN

11- UMMAN

10- KUVEYT

9- KATAR

8- SURİYE

7- BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ

6- IRAK

5- SUUDİ ARABİSTAN

4- İSRAİL

3- MISIR

2- İRAN

1- TÜRKİYE

ABD'de bulunan Global Firepower Ajansı tarafından yapılan araştırmaya göre, Türkiye geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi 2024 yılında da büyük bir kara, hava ve deniz kuvvetleri kapasitesi ile Ortadoğu'nun en güçlü askeri kuvvetlere sahip ülkeleri arasında yer aldı.

#Ortadoğu
#En güçlü orduya sahip ülkeler listesi
#Lübnan
#İsrail
#İran
#Türkiye

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