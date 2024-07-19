Ortak konut kredisi ev sahibi olmak isteyen ama tek başına banka kredisine gücü yetmeyen vatandaşları umutlandırdı. Artan borçlanma maliyeti haziran ayında konut kredisi kullanımını geçen yıla göre yarı yarıya düşürdü. Ev sahibi olmak isteyenler bankaların faizli kredileri altında ezilince kamu bankasından ortak kredi çözümü geldi. Adeta kurbanlık ortaklığı gibi bir sistemle ev sahibi olmanın önü açıldı. Peki, ortak konut kredisi almak için gereken şartlar neler? Ortak konut kredisi veren bankalar hangileri? Kredi limiti ne kadar olacak? Taksit sayısı ve fiaz oranı ne olacak? İşte konuya ilişkin ayrıntılı bilgiler...
Son dönemde yüksek faiz oranı ve bankaların sınırlı kredi kullandırması nedeniyle konut kredisi hacmi de oldukça düşük kalmıştı. Bu gelişmelerin ardından bir kamu bankası “ortak konut kredisi” kampanyası başlattı. Ortak konut kredisi ile ilgili detaylar merak kazandı.
Ortak konut kredisi nedir, şartları neler?
Yükselen faizler konut kredisi kullanımını sert düşürdü. Vatandaşlar ise hem yüksek ev fiyatları hem de kredi faizleri karşısında yeni bir yola başvurdu. Bir kamu bankası ortak konut kredisi kampanyası başlattı. Böylece bir evi 5 kişinin birden tek bir kredi ile almasına imkan tanındı.
Ortak konut kredisi en az 2, en fazla 5 kişinin bir araya gelerek konut kredisi kullandığı ve konutu hisseli aldığı bir modeldir.
Krediyi kullanmak için en az 2 kişi olmak gerekiyor. En fazla ise 5 kişiye izin veriliyor.
Ortak konut kredisi ile alınan ev hisseli oluyor. Tapuya tüm alıcılar kaydediliyor.
Faiz oranlarında normal krediyle arasında bir fark yok. Ancak tek başına ev yatırımı yapamayanlar ortak ödeme ile bu borcun altına girmeyi tercih edebiliyor.
2 milyon liralık konut kredisinde faiz yüzde 3,49. Kredi 120 ay vadeli ile çekildiğinde aylık ödemesi 70 bin 956 liraya geliyor.
İki kişi bölüşürse 35 bin 478 lira, üç kişi bölüşürse 23 bin 653 lira, dört kişi bölüşürse 17 bin 739 lira, beş kişi bölüşürse, kişi başı 14 bin 191 lira taksit ödemesi oluyor.
2 milyon liralık bir krediye, 10 senede toplam 6 milyon 514 bin lira faiz ödeniyor.
Ev ortaklarının hepsinin kredi çekmesi zorunlu değil. İsteyenler nakit ödeme de yapabiliyor. Ancak, alınacak konutun değerinin ekspertiz ile belirlenmesi gerekiyor.
Ayrıca tüm ortakların finansal durumlarının kredi kullanmaya müsait olması da şart. Taraflardan biri krediyi ödeyemezse, borç diğer ortaklara kalıyor. Kredi ortaklarının bakiyeyi kapatması gerekiyor.
Ortak konut kredisi kimler için avantajlı?
Genelde aile bireyleri birbirini takviye ederek eski dönemlerde ev almaya çalışırlardı. Ben bunun tekrar aile bireyleri ile destekleneceğini öngörüyorum. Bu dönemde konutu olmayan bir kardeşe ya da yer almak isteyen çocuklarına destek olmak isteyen ebeveynler, kayınpeder ve kayınvadeliler çocuklarına bu tür destek sağlayıp konut sahibi olmalarına imkan sağlayabilirler.
Ortak konut kredisinin riskleri neler?
Ortak konut kredisi çekilip taraflardan biri ödeyemediği durumda diğer ortakların bakiyeyi kapatması gerekiyor. Bunu yaparken de kredi skorları olumsuz yönde etkileniyor."