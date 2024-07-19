Ortak konut kredisi kimler için avantajlı?





Genelde aile bireyleri birbirini takviye ederek eski dönemlerde ev almaya çalışırlardı. Ben bunun tekrar aile bireyleri ile destekleneceğini öngörüyorum. Bu dönemde konutu olmayan bir kardeşe ya da yer almak isteyen çocuklarına destek olmak isteyen ebeveynler, kayınpeder ve kayınvadeliler çocuklarına bu tür destek sağlayıp konut sahibi olmalarına imkan sağlayabilirler.