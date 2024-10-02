MEB'in açıklamasına göre 6., 7. sınıf Türkçe ve Matematik dersleri ile 9., 10. sınıf Türk dili ve edebiyatı ve matematik dersleri birinci dönem ortak sınav tarihleri belli oldu. Peki, 1. dönem ortak sınav ne zaman? İşte 2024-2025 birinci dönem ortaokul ve lise ortak sınav tarihi...