2024-2025 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birçok öğrenci, öğretmen ve veli 1. dönem ortak sınav ne zaman sorusunu gündeme getiriyor. Yeni eğitim öğretim döneminin başlaması ardından gözler sınav takvimine çevrilmişti. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ülke genelinde ortak sınav uygulamasını bu yıl daha kapsamlı şekilde yapma kararı aldı. Peki, Ortak sınavlar ne zaman başlayacak? 6, 7, 9 ve 10. sınıf 1. dönem 1. yazılı sınav takviminin ayrıntılarını derledik.
MEB'in açıklamasına göre 6., 7. sınıf Türkçe ve Matematik dersleri ile 9., 10. sınıf Türk dili ve edebiyatı ve matematik dersleri birinci dönem ortak sınav tarihleri belli oldu. Peki, 1. dönem ortak sınav ne zaman? İşte 2024-2025 birinci dönem ortaokul ve lise ortak sınav tarihi...
1. dönem ortak sınav ne zaman?
Milli Eğitim Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre 6., 7. sınıf Türkçe ve matematik ile 9., 10. sınıf Türk dili ve edebiyatı ve matematik dersleri için ilk dönem birinci ortak sınav tarihleri 30 Ekim - 8 Kasım 2024 tarihleri arasında gerçekleşecek.
1.dönem ortak sınav takvimi 2024
Ortaokul ve lise öğrencilerinin katılım göstereceği sınıfların ortak sınav tarihleri şu şekilde:
2024-2025 eğitim öğretim yılı 1. dönem 1. yazılı sınavları
6. sınıf Türkçe: 30 Ekim 2024 Çarşamba,
6. sınıf matematik: 31 Ekim 2024 Perşembe,
10. sınıf Türk dili ve edebiyatı: 30 Ekim 2024 Çarşamba,
10. sınıf matematik: 31 Ekim 2024 Perşembe,
2024-2025 eğitim öğretim yılı 1. dönem 2. yazılı sınavları:
7. sınıf Türkçe: 30 Aralık 2024 Pazartesi
7. sınıf matematik: 31 Aralık 2024 Salı
2024-2025 eğitim öğretim yılı 2. dönem 1. yazılı sınavları
9. sınıf Türk dili ve edebiyatı dersi için 24 Mart 2025 Pazartesi,
9. sınıf matematik dersi için 25 Mart 2025 Salı