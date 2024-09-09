Milli Eğitim Bakanlığı’ndan ortak sınavlarda son dakika duyurusu geldi. MEB, 2024-2025 eğitim öğretim yılının başlamasına sadece bir gün kala önemli bir açıklama yaparak, geçtiğimiz yıl başlatılan ortak sınav uygulamasının bu yıl da devam edeceğini duyurdu. Bu karar, 6, 7, 8, 9 ve 10. sınıf öğrencilerini doğrudan ilgilendiriyor. Peki ortak sınavlar 7. ve 10. sınıflara var mı?