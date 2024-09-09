Milli Eğitim Bakanlığı, yeni eğitim-öğretim yılıyla birlikte okullarda sınav sisteminde bir değişikliğe gidiyor. Yapılan açıklamaya göre, 7 ve 10. sınıf öğrencileri için ortak sınavlar düzenlenecek. Ortak sınavlar, geçen yıl 6 ve 9. sınıflarda Türkçe, Türk dili ve edebiyatı ile matematik derslerinde yapılmıştı. Peki MEB 2024-2025 ortak sınavlar ne zaman yapılacak?
Milli Eğitim Bakanlığı’ndan ortak sınavlarda son dakika duyurusu geldi. MEB, 2024-2025 eğitim öğretim yılının başlamasına sadece bir gün kala önemli bir açıklama yaparak, geçtiğimiz yıl başlatılan ortak sınav uygulamasının bu yıl da devam edeceğini duyurdu. Bu karar, 6, 7, 8, 9 ve 10. sınıf öğrencilerini doğrudan ilgilendiriyor. Peki ortak sınavlar 7. ve 10. sınıflara var mı?
Hangi sınıflar ortak sınav girecek?
Geçen yıl başlatılan "ülke genelinde ortak sınav" uygulaması bu yıl daha kapsamlı şekilde uygulanacak. Geçen yıl 6 ve 9. sınıflarda Türkçe, Türk dili ve edebiyatı ile matematik derslerinde yapılan ortak sınavlar, bu yıl 7. ve 10. sınıflarda da uygulanacak. Peki MEB 2024-2025 ortak sınavlar ne zaman yapılacak?
Sınıf annesi uygulamasına bu yıl da izin verilmeyecek. Ayrıca veliler randevusuz şekilde okula gelemeyecek. Sınıflarda cep telefonu kullanımı yasağına devam edilecek.
MEB, yarın başlayacak yeni eğitim-öğretim yılından itibaren okulların enerji verimliliğini artırmak, kaynakları verimli kullanmak ve çevreci okullar geliştirmek amaçlı çalışmaları "yeşil bayrak"la tescil edecek.
Bu yıl ilkokul ve ortaokula başlayan öğrenciler, belirlenen alanlarda ağaç dikecek ve öğrenim gördüğü süre içerisinde diktiği ağacın bakım ve takibini yapacak. Okullarda su tasarrufu, atık yönetimi, çevre bilinciyle ilgili eğitimler verilecek, okul bahçelerinin daha çevreci görünüme kavuşması için çaba gösterilecek.
2024-2025 ortak sınavlar ne zaman yapılacak?
Yeni eğitim öğretim yılında da ortak sınavlar yapılacak. Milli Eğitim Bakanlığı sınav tarihlerini de açıkladı. Ayrıca ortak sınavlar bu yıl 6. ve 9. sınıf öğrencilerinin yanı sıra 7 ve 10. Sınıf öğrencileri için de uygulanacak.
Yani 6 7 9 ve 10. Sınıf öğrencileri 1 dönem 1 sınavlara 30 Ekim 8 Kasım 2024 tarihleri arasında, 1. Dönem 2. Sınavlara 30 Aralık 2024 10 Ocak 2025 tarihleri arasında, 2. Dönem 1. Sınavlara 17 28 Mart 2025 tarihleri arasında ve 2. Dönem 2. Sınavlara 26 Mayıs 13 Haziran 2025 tarihleri arasında girecek.
Ortak sınavların Türkçe, Türk Dili ve Edebiyatı, yabancı dil derslerinden yapılacağı öğrenildi. Sınavların yazılı ve uygulamalı olarak iki aşamada yapılacağı da gelen bilgiler arasında.