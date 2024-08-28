Osman Müftüoğlu muazzam bir demir kaynağı diyerek açıkladı: Mutlaka bu ikisini tüketin!

Prof. Dr. Osman Müftüoğlu susam ve tahinin muazzam bir demir kaynağı olduğunu açıkladı. Tahin üretimindeki ana maddelerden olan susam tohumları, cilt hücrelerinin yenilenmesine ve erken yaşlanma belirtilerinin önlenmesine yardım eden amino asitler, E vitamini, B vitamini, mineraller ve yağ asitleri içeriyor. İşte susam ve tahinin muhteşem faydaları...

1 / 7 Ham maddesi susam olan tahin, vücudumuzu toksinlerin zararlı etkilerinden arındırırken radyasyona karşı detoks etkisi gösteriyor. Gelin şimdi tahine dair merak edilenlere ve sağlığa faydalarına birlikte göz atalım.

2 / 7 MİDE AĞRISINDAN KURTULUN

Yüksek oranda doymamış yağ içeren tahin, mide ağrılarına iyi gelir ve bağırsak hareketlerini düzenler. Tahin böylece mideyi rahatlatır ve mide ağrılarını dindirir. Ağır yemeklerin mideyi rahatsız etmemesine karşı sabah aç karnına 1 çorba kaşığı tüketilmesi önerilen ve hazmı kolaylaştıran tahin, sindirim sisteminin daha iyi çalışmasına da yardımcı olur.

3 / 7 DAMAR TIKANIKLIĞINA SON

Tahin, antiinflamatuar özellikleri sayesinde bağışıklığı güçlendirmesinin yanında kolesterol seviyesini düşürür, kalp hastalıkları ve felç riskini de azaltır. Ayrıca tahinin içindeki kalsiyum ve magnezyum da kan basıncını düşürmekte etkilidir.

4 / 7 MUCİZE KARIŞIM TAHİN VE LİMON

Eski şifa kitaplarında birçok hekimin önerdiği tahin ve limon karışımı sadece kan yapıcı ya da yorgunluk önleyici değil aynı zamanda enerji depolarını güçlendirici oluşuyla öne çıkıyor. Kadın ve erkeklerde doğurganlığı artıran tahin, kısırlık riskini azaltır.

5 / 7 SAÇ VE CİLT DOSTU TAHİN

Tahin bol miktarda B vitamini içerdiğinden, hücreleri yenileyerek saçların daha parlak olmasını sağlar. İçerdiği çinko sayesinde ise cildin yenilenmesine ve cildi sağlıklı tutan kolajenin üretiminde aktif rol oynar. Ayrıca tahin üretimindeki ana maddelerden olan susam tohumları, cilt hücrelerinin yenilenmesine ve erken yaşlanma belirtilerinin önlenmesine yardımcı olan amino asitler, E vitamini, B vitamini, mineraller ve yağ asitlerini içerir.

6 / 7 BEYİN VE HAFIZA GÜÇLENSİN

Tahin, içerdiği Omega 3 ve Omega 6 sayesinde sinir hücrelerinin sağlıklı bir şekilde çalışmasını destekler ve sinir sisteminin düzenli çalışmasına da yardımcı olur. Düzenli tüketildiğinde tahin, hafızayı güçlendirir, beynin işleyişine katkı sağlar.