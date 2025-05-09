Milli Eğitim Bakanlığı (MEB)'in bu yıl ilk kez düzenleyeceği Akademi Giriş Sınavı (AGS) başvuruları başladı. 13 Temmuz 2025 tarihinde iki oturum olarak yapılacak AGS sınavı başvuruları 8-20 Mayıs tarihleri arasında ÖSYM'nin resmi web sitesi üzerinden yapılabilecek. AGS sınavı için başvuruların nasıl yapılacağı ve başvuru ücreti merak ediliyor. 2025 yılında KPSS yerine AGS sınavına girecek olan öğretmen adayları, sınavda başarılı olmaları halinde Milli Eğitim Akademisine kabul edilecek. Peki, 2025 AGS başvuruları nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar?

1 /6 ÖSYM'den 2025-MEB-AGS: Başvuruların Alınmasına ilişkin duyuru yayımlandı. 2025 Millî Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı’nın (2025-MEB-AGS), 2025 Akademi Giriş Sınavı (AGS) ile 2025 Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) oturumları için başvurular alınmaya başlandı. Peki, AGS başvuruları ne zaman alınacak? 2025 AGS sınavı ne zaman?

2 /6 AGS SINAVI NE ZAMAN 2025?

2025 Millî Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı'nın (2025-MEB-AGS), 2025 Akademi Giriş Sınavı (AGS) ile 2025 Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) oturumları 13 Temmuz 2025 tarihinde uygulanacaktır. Sınav sonuçları, 13 Ağustos 2025 tarihinde açıklanacak.



3 /6 2025 MEB AGS BAŞVURULARI BAŞLADI!

Sınava başvurular, 8-20 Mayıs 2025 tarihleri arasında yapılacaktır.



4 /6 AGS BAŞVURULARI NASIL, NEREDEN YAPILACAK?

Adaylar, başvurularını 8 Mayıs 2025 tarihinde saat 10.45'ten itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan da yapabilecektir.















5 /6 AGS BAŞVURU EKRANI