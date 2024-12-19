KPSS-2024/2 ÖSYM merkezi atama kılavuzu yayımlandı! Kamu kurum ve kuruluşlarına memur alımları için başvuru süreci başladı. Hangi kuruma atama yapılacak, kadro ve pozisyon detayları gibi merak ettiğiniz tüm bilgileri resmi kılavuzda bulabilirsiniz. İşte Kamu Personel Seçme Sınavı KPSS-2024/2 tercih kılavuzu detayları.
KPSS 2024/2 merkezi atama kılavuzu ile adaylar, hayallerindeki kamu kurumlarına bir adım daha yaklaşacak. ÖSYM tarafından yayınlanan bu kılavuzda, yerleştirme yapılacak kurumlar, kadro ve pozisyonlar, başvuru şartları gibi tüm detaylar yer almaktadır. Hangi kuruma atama yapılacak sorusu, adayların en çok merak ettiği konuların başında gelmektedir. Kılavuzda yer alan bilgilere göre, adaylar; bakanlıklar, kamu kurumları, belediyeler ve diğer kamu kuruluşlarına yerleştirilebileceklerdir. İşte KPSS 2024/2 tercih kılavuzunda yer alan kurumların listesi, lisans, önlisans ve ortaöğretim mezunlarının kadro ve pozisyonlarına ilişin detaylar.
ÖSYM KPSS-2024/2 tercihleri ne zaman yapılacak?
KPSS-2024/2, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) kapsamında, bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme yapmak için adaylardan tercih alınmasını içeren bir süreçtir. ÖSYM'nin 2024 yılı sınav takvimine göre, KPSS-2024/2 tercihleri, 19-26 Aralık 2024 tarihleri arasında yapabilecektir.
KPSS-2024/2 tercih işlemleri 19 Aralık 2024 tarihinde saat 11.15’te başlayacak ve 26 Aralık 2024 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.
KPSS-2024/2 tercihleri nasıl yapılacak?
Tercih işlemleri, Ek’te yer alan KPSS-2024/2 Tercih Kılavuzu kurallarına göre ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.