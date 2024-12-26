KPSS 2024/2 merkezi atama kılavuzu ile adaylar, hayallerindeki kamu kurumlarına bir adım daha yaklaşacak. ÖSYM tarafından yayınlanan bu kılavuzda, yerleştirme yapılacak kurumlar, kadro ve pozisyonlar, başvuru şartları gibi tüm detaylar yer almaktadır. Hangi kuruma atama yapılacak sorusu, adayların en çok merak ettiği konuların başında gelmektedir. Kılavuzda yer alan bilgilere göre, adaylar; bakanlıklar, kamu kurumları, belediyeler ve diğer kamu kuruluşlarına yerleştirilebileceklerdir. İşte KPSS 2024/2 tercih kılavuzunda yer alan kurumların listesi, lisans, önlisans ve ortaöğretim mezunlarının kadro ve pozisyonlarına ilişin detaylar.