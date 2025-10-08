ÖSYM 2026 sınav takvimi için gözler yapılacak duyuruya çevrildi. Üniversite sınavı maratonuna hazırlanan gençler YKS tarihlerini beklerken, kamu kurumlarında görev almak isteyen binlerce aday ise KPSS için planlarını şekillendiriyor. Milli Savunma Üniversitesi’ne girmeyi hedefleyenler MSÜ başvurularını takip ediyor, lisans eğitimini tamamlamak isteyenler de DGS sınavını merak ediyor. 2025’in son günlerinde adayların gündeminde tek soru var: 2026 ÖSYM sınav takvimi yayımlandı mı? YKS, KPSS, ALES, MSÜ, DGS sınavları ne zaman yapılacak? İşte merak edilenler.
ÖSYM 2026 sınav takvimi adaylar arasında büyük merak uyandırdı. Hayalindeki üniversiteye girmek için çalışan binlerce genç YKS'ye odaklanırken, memuriyet peşinde koşanlar KPSS hazırlıklarına hız verdi. Kara, Deniz ve Hava Harp okullarına girmek isteyen adaylar da MSÜ sınavı için çalışmalara başladı, DGS ile lisans tamamlamak isteyenler ise başvuru detaylarını araştırıyor. 2025'in son günlerine girilirken, ÖSYM'nin duyuracağı takvim eğitim camiasının odağında yer aldı. Peki, 2026 ÖSYM sınav takvimi yayımlandı mı? YKS, KPSS, MSÜ ve DGS başvuru ile sınav tarihleri belli oldu mu? İşte detaylar.
ÖSYM 2026 sınav takvimi: YKS, KPSS, MSÜ DGS başvuru ve sınav tarihleri açıklandı mı?
ÖSYM'nin yeni sınav takvimini 2025 yılı sona ermeden kamuoyuyla paylaşması bekleniyor. Geçtiğimiz yıl 2025 sınav takvimi 13 Kasım 2024 tarihinde açıklanmıştı.
Bu örnek dikkate alındığında, 2026 yılı sınav takviminin de benzer şekilde 2025 Kasım ayı içerisinde duyurulması yüksek ihtimal olarak değerlendiriliyor.
ÖSYM'nin açıklayacağı 2026 yılı sınav takviminin ardından YKS, KPSS, MSÜ ve DGS tarihleri de netlik kazanmış olacak. YKS, ALES, MSÜ, YDS, KPSS ve DGS gibi sınavların başvuru, sınav günü ve sonuç açıklama tarihleri 2026 ÖSYM sınav takvimi ile belli oluyor.
ÖSYM sınav takvimi 2026 ile ilgili resmi açıklama geldiğinde, tüm detaylar osym.gov.tr adresinde yayınlanacak.
YKS nedir?
YKS, her sene tekrarlanan ortaöğretimden yükseköğretime geçiş sınavı sistemine verilen isimdir. YKS, lise eğitimini tamamlamış herkesin üniversiteye gidebilmek için girmesi gereken sınavdır.
KPSS: Kamu Personel Seçme Sınavı nedir?
Kamu kurum ve kuruluşlarının bazı kadro ve pozisyonlarına, “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik” hükümleri uyarınca ÖSYM tarafından yerleştirme yapılmaktadır.
DGS nedir?
Dikey Geçiş Sınavı (kısaca DGS), meslek yüksekokulları ile açıköğretim ön lisans programlarından mezun olan öğrencilerin örgün öğretim lisans programlarına geçiş yapmaları için ÖSYM tarafından yapılmakta olan sınavın adıdır.
MSÜ - Milli Savunma Üniversitesi Sınavı Nedir?
Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınavı, tamamıyla lise son sınıf ve mezun öğrencilerinin sınava girdiği ve ayrıca 2 Yıllık Önlisans, 4 Yıllık ve üzeri yıllar Lisans ve Lisansüstü seviyelerinde ve hatta daha üzerinde özel bir eğitim verecek olan ve Milli Ordumuzun Subay yetiştirmek ihtiyacını gideren öğretim kurumu boşluğunu doldurmak amacıyla ÖSYM tarafından hazırlanan ve yapılan sınava MSÜ Sınavı denir.
Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınavdan geçecek bir puan alan sınava giren kişiler, YKS (TYT, AYT) olarak adlandırılan üniversite sınavından da yeterli seviyede puan alırlarsa MSÜ harp okulları için mülakatlara girebilirler.