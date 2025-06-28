ÖSYM'den TOEFL ve IELTS’e yerli alternatif: e-TEP sınavı başvurular ne zaman başlıyor, kimler girebilir?

Yabancı dil yeterliliğini ölçmek isteyenler için yeni bir sınav geliyor. ÖSYM, uluslararası standartlara uygun olarak geliştirilen ve Türkiye'nin yerli ve milli dil sınavı olma özelliği taşıyan e-TEP sınavını ilk kez hayata geçiriyor. Okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerini ölçen e-TEP, TOEFL ve IELTS gibi sınavlara alternatif olarak sunuluyor. Adaylar şimdi “e-TEP sınavı ne zaman yapılacak?”, “Başvuru tarihleri nedir?”, “Hangi seviyeleri kapsıyor?” gibi soruların yanıtlarını merak ediyor.
ÖSYM'den yapılan açıklamada, uluslararası ölçekte dil sınavı olarak planlanan e-TEP uygulamasında son aşamaya gelindiği, uygulamanın okuma, dinleme, konuşma ve yazma bölümlerinden oluşacağı ifade edildi.
E-TEP SINAVI NEDİR?
ÖSYM tarafından geliştirilen Electronic-Test of English Proficiency (e-TEP), İngilizce dil yeterliliğini dört temel beceri üzerinden (okuma, yazma, dinleme ve konuşma) ölçmek üzere tasarlandı. Avrupa Ortak Başvuru Metni (CEFR) kriterlerine uygun olan bu sınav, TOEFL, IELTS ve PTE gibi dünyaca bilinen sınavlarla aynı doğruluk düzeyine sahip olacak şekilde planlandı.
E-TEP SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?
e-TEP, ilk kez 19 Temmuz 2025 tarihinde gerçekleştirilecek. Sınav, yalnızca elektronik sınav merkezlerinde ve bilgisayar üzerinden uygulanacak. İlk aşamada İstanbul, Ankara, İzmir ve Adana’daki sınav merkezlerinde yapılacak olan sınavın, ilerleyen dönemlerde Türkiye genelindeki diğer merkezlerde de uygulanması hedefleniyor.
BAŞVURULAR NE ZAMAN VE NASIL YAPILACAK?
e-TEP başvuru süreci, 30 Haziran 2025 tarihinde başlayacak ve 7 Temmuz 2025 tarihine kadar sürecek. Adaylar başvurularını ve ödeme işlemlerini ÖSYM’nin resmî internet adresi olan https://odeme.osym.gov.tr üzerinden gerçekleştirecek.
e-TEP HANGİ SEVİYELERDE YAPILACAK?
e-TEP, CEFR ölçütlerine göre B1, B2 ve C1 seviyelerinde İngilizce yeterlilik ölçümü yapacak. Adayların okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerileri ayrı ayrı değerlendirilecek ve her bölüm için ayrıntılı bir sonuç raporu sunulacak. Bu sayede adaylar hangi beceride hangi düzeyde olduklarını net şekilde görebilecek.
KİMLER e-TEP SINAVINA GİREBİLİR?
Yurtiçinde ya da yurtdışında eğitim, iş veya akademik hedefleri doğrultusunda İngilizce yeterlilik belgesi almak isteyen herkes e-TEP sınavına başvurabilecek. Sınav özellikle üniversiteler, kurumlar ve yurtdışı başvuruları için uluslararası geçerliliği hedefleyen bir belge sunmayı amaçlıyor.
YERLİ VE ULUSLARARASI DÜZEYDE BİR DİL BELGESİ FIRSATI
e-TEP, İngilizce dil becerilerini ölçmek isteyen adaylar için yerli ve bilimsel bir alternatif sunuyor. TOEFL ve IELTS gibi sınavlara girmek istemeyen ya da daha erişilebilir bir seçenek arayanlar için e-TEP sınavı, güçlü bir çözüm olabilir. Başvuru tarihlerini kaçırmamak ve sınavla ilgili tüm gelişmeleri takip etmek için ÖSYM’nin resmi kanallarını düzenli olarak izlemeyi unutmayın.