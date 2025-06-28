ÖSYM'den TOEFL ve IELTS’e yerli alternatif: e-TEP sınavı başvurular ne zaman başlıyor, kimler girebilir?

YERLİ VE ULUSLARARASI DÜZEYDE BİR DİL BELGESİ FIRSATI

e-TEP, İngilizce dil becerilerini ölçmek isteyen adaylar için yerli ve bilimsel bir alternatif sunuyor. TOEFL ve IELTS gibi sınavlara girmek istemeyen ya da daha erişilebilir bir seçenek arayanlar için e-TEP sınavı, güçlü bir çözüm olabilir. Başvuru tarihlerini kaçırmamak ve sınavla ilgili tüm gelişmeleri takip etmek için ÖSYM’nin resmi kanallarını düzenli olarak izlemeyi unutmayın.



