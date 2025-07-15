ÖTV MATRAH ORANLARI

Yeni düzenlemeyle beraber motor silindir hacmi ve elektrik motor gücüne göre uygulanacak ÖTV oranları yüzde 80 ile yüzde 220 arasında değişecek.

Kamyonet cinsi arazi taşıtlarında (azami 3.500 kg yük kapasiteli) ÖTV oranı yüzde 50 olarak sabitlenecek.

Yerli katkı oranı en az yüzde 40 olan mallar ile motosiklet, moped gibi eşya taşıyan taşıtların, Milli Savunma, İçişleri, Savunma Sanayi ve MİT tarafından milli savunma ve iç güvenlik amaçlı ilk alımları ÖTV'den muaf olacak.

Kuruluşların ihtiyaçlarını karşılayacak nitelikte yerli üretimi bulunmayan hafif ticari taşıtlar da hüküm kapsamına alındı.

Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'da yapılan değişiklik kapsamında ise dağıtıcılar, herhangi bir dağıtıcıdan toptan LPG ticareti kapsamında LPG satın alabilecek ancak bu LPG'yi başka bir dağıtıcıya satamayacak.















