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ÖZEL ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI: Özel Üniversite taban puanları kaç, ne zaman belli olur?

09:45 - 16/07/2024 الثلاثاء
Yeni Şafak

"Özel Üniversite taban puanları kaç, ne zaman belli olur?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. ÖSYM Başkanı Ersoy, 2024-YKS sonuçlarının ÖSYM'nin internet adresinde açıklandığını duyurdu. Adaylar, T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleriyle sınav sonuçlarına ÖSYM'nin web sitesinden erişebilecekler. Ersoy, sonuçlarını öğrenen adaylardan, siteye tekrar tekrar giriş yaparak yoğunluk oluşturmamalarını rica etti.

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"YKS Özel Üniversite taban puanları kaç, ne zaman belli olur? İstanbul, İzmir, Ankara özel üniversite puanları açıklandı mı?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor.

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YKS tercihleri ne zaman başlayacak?

ÖSYM tarafından hazırlanan YKS tercih kılavuzu henüz yayımlanmadı. YKS sonuçlarının açıklanmasının hemen ardından geçtiğimiz senelerde olduğu gibi ÖSYM tercih süreciyle ilgili bilgi vermesi bekleniyor.

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YKS tercihi nasıl yapılır?

2024 YKS tercihleri her yıl olduğu gibi bu yıl da ÖSYM'nin kendi web sitesi üzerinden gerçekleştirilecek.

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YKS sonuçlarına nasıl bakılır?

ÖSYM tarafından açıklanan YKS sonuçlarına ÖSYM AİS üzerinden kişisel bilgiler ve şifre kullanarak bakılabilir.

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2024 YKS ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMALARI

2024 YKS taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları henüz belli olmadı. Bu yıla ait taban ve tavan puanları üniversite yerleştirme işlemleri tamamlandıktan sonra belli olacak.

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ÖSYM tarafından YKS tercih kılavuzu yayımlanacak. Kılavuzda 2 ve 4 yıllık bölümlerin en son alım yaptığı puanlar yer alacak.

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Adaylar geçtiğimiz yılın puanlarına göre tercih listelerini şekillendirecek.

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