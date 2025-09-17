Özel Yetenek Sınavı (ÖZYES) kapsamına alınan Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) tercih süreci sona eriyor. 2 yıllık ve 4 yıllık eğitimlerini BESYO’da tamamlamak isteyenler, Spor Bilimleri İçin Özel Yetenek Sınavı İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Programları tercih kılavuzunda yer alan üniversitelere göre tercihlerini listeleyecek. ÖSYM tarafından yayımlanacak sonuçlar için adaylar heyecanla bekleyişini sürdürüyor. Peki, 2025 Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) tercih sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

1 /5 ÖSYM, (2025-ÖZYES) Spor Bilimleri için Özel Yetenek Sınavı sonuçlarının ilan edilmesi ardından tercih süreci 11 Eylül 2025 tarihinde başladı.

2 /5 ÖZYES TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? Geçtiğimiz yıl ÖZYES tercihleri 2-7 Ekim 2025 tarihleri arasında alınmış, sonuçlar ise 11 Ekim 2025 tarihinde duyurulmuştu. 2025 ÖZYES tercih sonuçlarının tercih sürecinin sona ermesinden kısa bir süre sonra, 10 gün içerisinde ilan edilmesi bekleniyor.

3 /5 BESYO YERLEŞTİRME SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylara yerleştirme sonuç belgesi gönderilmeyecek. Adaylar yerleştirme sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamasından öğrenebilecekler.

4 /5 KAYIT SÜRECİ 2025-ÖZYES sonuçlarına göre bir yükseköğretim lisans programına yerleştirilen adayların kayıt hakları yalnız 2025-2026 öğretim yılı için geçerlidir. ÖSYM’nin, yükseköğretim kurumlarındaki kayıt işlemleri ve yükseköğretim kurumları arasındaki yatay geçiş işlemleri ile ilgisi bulunmamaktadır. Bu konudaki başvuruların, doğrudan ilgili yükseköğretim kurumlarına yapılması gerekmektedir.