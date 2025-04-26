Pazartesi İstanbul'da okullar tatil mi? 28 Nisan Pazartesi İstanbul'da okullar tatil olacak mı son dakika?

İstanbul'da 23 Nisan’da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından eğitim ve öğretime geçici süreyle ara verilmişti. Valilik tarafından yapılan duyuruya göre, bu karar sadece 24-25-26 Nisan tarihlerini kapsadı. Artçı sarsıntıların devam etmesine rağmen, 28 Nisan Pazartesi günü için henüz yeni bir tatil kararı açıklanmadı. Gözler İstanbul Valiliği’nden gelecek resmi duyuruda.

1 /5 İstanbul’da meydana gelen depremler sonrası eğitim öğretime ara verilmesinin ardından, 28 Nisan Pazartesi günü okulların durumu merak konusu oldu. Perşembe ve cuma günleri eğitime ara verilen İstanbul’da, yeni haftaya girilirken gözler Valilik’ten yapılacak açıklamaya çevrildi. İstanbul’daki üniversitelerde ders ve sınavlar ertelenirken, pazartesi günü için alınacak karar bekleniyor.

2 /5 İSTANBUL'DA 28 NİSAN PAZARTESİ OKULLAR TATİL Mİ? Perşembe ve cuma günleri İstanbul'da eğitim öğretime ara verilmesinin ardından pazartesi günü için de beklentiler arttı. Ancak İstanbul Valiliği'nden 28 Nisan Pazartesi günü ile ilgili bir açıklama bulunmuyor. Valilik'ten açıklama gelmesi durumunda haberlerimizde yer vereceğiz.

3 /5 İSTANBUL, TEKİRDAĞ, YALOVA VE KOCAELİ'DE OKULLAR TATİL OLMUŞTU İstanbul'daki depremler nedeniyle okullarda eğitime ara verilmişti. Valilikten yapılan açıklamada, Marmara Denizi, Silivri açıklarında 6,2 büyüklüğünde meydana gelen deprem nedeniyle kentteki ilk ve orta dereceli okullarda ve kreşlerde eğitim ve öğretime Tekirdağ'da 1 gün ara verildiği belirtildi.

4 /5 Öte yandan, kamu kurumlarında çalışan engelli, hamile, malul gazi ve 10 yaşından küçük çocuğu olan annelerin de bu süre içerisinde herhangi bir işleme gerek duyulmaksızın idari izinli sayılacağı aktarılırdı. Kocaeli, Yalova'da da perşembe günü eğitim öğretime ara verilmişti.