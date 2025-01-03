2025 memur maaşında belirleyici olan enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte 2024 zamlı polis memuru maaşları da belli oluyor. Ocak 2025 itibariyle başkomiser ve polis maaşlarında zam ile artış yaşanacak. Polis maaşları, memura ait kıdem yılı, derece, kademe ve hizmet yılı gibi faktörlere göre farklılık gösteriyor. Peki, 2025 polis memuru ve başkomiser maaşları ne kadar, kaç TL olacak? Polis maaşları ne kadar artacak? İşte ayrıntılar...
2025 POLİS, BAŞKOMİSER MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?
2024 Temmuz- Aralık maaşı 52.816 TL olan polis maaşları, 2025 zam beklentisine göre 58.308,9 TL olacak.
Yılbaşı zammı ile başkomiser maaşlarının ise yeni yılda 64.405,2 TL olması bekleniyor.
MEMUR MAAŞ ZAMMI NASIL HESAPLANIR?
Memur ve memur emeklisi maaş zammı hesaplamasında Temmuz-Aralık 2024 aylarının aylık enflasyon rakamları kümülatif olarak hesaplanıyor. Çıkan sonuca 2025 yılının ilk 6 ayında yapılacak zam oranı ekleniyor ve yine çıkan sonuç 2024 Ocak-Temmuz zammına bölünüyor. Ortaya çıkan formülasyon memur ve memur emeklisinin alacağı maaşı gösteriyor.
TEMMUZ ZAMMI SONRASI POLİS MAAŞI NE KADAR OLDU?
Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte Temmuz zammı sonrası polis maaşları 44.292 liradan 52.816 liraya yükselmiş oldu.
EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLACAK?
Temmuz ayında en düşük memur maaşı 39 bin 177 lira olarak uygulamaya koyuldu. Ocak 2025'te maaşlara yüzde 12'lik zam yapılması halinde en düşük memur maaşı 43 bin 878 lira olacak.
En düşük emekli memur maaşı ise bu zam hesabına göre, 19 bin 697 liraya yükselecek.
POLİS MAAŞLARI 2025 NE ZAMAN BELLİ OLACAK?
Memur maaş zam oranı, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Ocak 2025 tarihinde açıklanacak olan 6 aylık enflasyon verilerinin ardından netleşecek. Açıklanan enflasyon oranı ile birlikte memur maaş zammı resmi olarak duyurulacak ve yeni maaşlar Ocak ayında ödenecek.