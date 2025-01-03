EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLACAK?





Temmuz ayında en düşük memur maaşı 39 bin 177 lira olarak uygulamaya koyuldu. Ocak 2025'te maaşlara yüzde 12'lik zam yapılması halinde en düşük memur maaşı 43 bin 878 lira olacak.

En düşük emekli memur maaşı ise bu zam hesabına göre, 19 bin 697 liraya yükselecek.



