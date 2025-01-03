2025 memur maaşında belirleyici olan enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte 2024 zamlı polis memuru maaşları da belli oldu. Ocak 2025 itibariyle başkomiser ve polis maaşlarında zam ile artış yaşanacak. Polis maaşları, memura ait kıdem yılı, derece, kademe ve hizmet yılı gibi faktörlere göre farklılık gösteriyor. Peki, 2025 polis memuru ve başkomiser maaşları ne kadar, kaç TL oldu? Polis maaşları ne kadar arttı? İşte ayrıntılar...
2025 POLİS, BAŞKOMİSER MAAŞLARI NE KADAR OLDU?
Türkiye'de milyonlarca kamu çalışanı ve emekliyi ilgilendiren maaş zam oranları belli oldu. Ocak-Temmuz 2025 tarihleri arasını kapsayan zam oranları maaşlara yansıtılacak.
Başkomiser maaşı- 65.070, 21 TL
Polis memuru maaşı- 58.910,97 TL
MEMUR MAAŞ ZAMMI NASIL HESAPLANIR?
Memur ve memur emeklisi maaş zammı hesaplamasında Temmuz-Aralık 2024 aylarının aylık enflasyon rakamları kümülatif olarak hesaplanıyor. Çıkan sonuca 2025 yılının ilk 6 ayında yapılacak zam oranı ekleniyor ve yine çıkan sonuç 2024 Ocak-Temmuz zammına bölünüyor. Ortaya çıkan formülasyon memur ve memur emeklisinin alacağı maaşı gösteriyor.
ZAMLI MAAŞLAR HESAPLARA GEÇECEK
Açıklanan zam oranlarıyla birlikte maaş alacak olan memur ve emekliler yeni maaşlarını hesaplarında bu ay görecekler.
MEMUR ZAMMI AÇIKLANDI
Memur ve memur emeklisi Aralık ayı enflasyon rakamları 3 Ocak 2025 Cuma günü açıklandı. TÜİK Aralık ayı enflasyon rakamlarını saat 10:00'da duyuruldu. Aralık 2024 Tüketici fiyat endeksi TÜFE yıllık yüzde 44,38 aylık yüzde 1,03 arttı.
Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi Yİ-ÜFE yıllık yüzde 28,52 arttı, aylık yüzde 0,40 arttı.
YENİ ZAMLI MEMUR MAAŞLARI
Üniversite mezunu bir memurun maaşı 40.817 TL iken yeni zam oranı ile birlikte 45.527 TL’ye çıkacak.
7/1 derecesindeki bir araştırma görevlisinin maaşı 57.243 TL iken yeni zam oranıyla birlikte 63.848 TL olacak.
1/4 derecesindeki bir uzman doktorun maaşı 97.836 TL’den 2025 yılı zam oranıyla birlikte 109.126 TL’ye yükselecek.
1/4 derecesindeki bir mühendisin maaşı 60.663 TL iken, yeni zamla birlikte 67.663 TL olacak.
1/4derecesindeki bir avukatın maaşı 57.028 TL’den yeni zam oranıyla birlikte 63.609 TL’ye yükselecek.
Lisans mezunu bir şube müdürünün maaşı 59.467 TL’den yeni zam oranıyla birlikte 66.329 TL olacak.
Uzman öğretmenin maaşı 52.568 TL’den 2025 zammıyla birlikte 58.634 TL’ye yükselecek.
1/4 derecesindeki bir öğretmenin maaşı 47.433 TL’den yeni zamla birlikte 52.906 TL olacak.
1/4 derecesindeki bir profesörün maaşı 86.378 TL’den yeni zam oranıyla birlikte 96.346 seviyesine yükselecek.
3/1 kademesindeki bir başkomiserin maaşı 58.338 TL’den yeni zamla birlikte 65.070 TL’ye yükselecek.
8/1derecesindeki bir polis memurunun maaşı 52.816 TL’den yeni zamla birlikte 58.910 TL olacak.
Lisans mezunu 5/1derecesindeki bir hemşirenin maaşı 47.909 TL’den yeni zamla 53.437 TL’ye yükselmiş olacak.
1/4 derecesindeki bir vaizin maaşı 49.582 TL’den 2025 zammıyla birlikte 55.303 TL’ye çıkacak.