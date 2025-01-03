2025 memur maaşında belirleyici olan enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte 2024 zamlı polis memuru maaşları da belli oldu. Ocak 2025 itibariyle başkomiser ve polis maaşlarında zam ile artış yaşanacak. Polis maaşları, memura ait kıdem yılı, derece, kademe ve hizmet yılı gibi faktörlere göre farklılık gösteriyor. Peki, 2025 polis memuru ve başkomiser maaşları ne kadar, kaç TL oldu? Polis maaşları ne kadar arttı? İşte ayrıntılar...

1 /5 2025 POLİS, BAŞKOMİSER MAAŞLARI NE KADAR OLDU?

Türkiye'de milyonlarca kamu çalışanı ve emekliyi ilgilendiren maaş zam oranları belli oldu. Ocak-Temmuz 2025 tarihleri arasını kapsayan zam oranları maaşlara yansıtılacak.

Başkomiser maaşı- 65.070, 21 TL Polis memuru maaşı- 58.910,97 TL







2 /5 MEMUR MAAŞ ZAMMI NASIL HESAPLANIR?

Memur ve memur emeklisi maaş zammı hesaplamasında Temmuz-Aralık 2024 aylarının aylık enflasyon rakamları kümülatif olarak hesaplanıyor. Çıkan sonuca 2025 yılının ilk 6 ayında yapılacak zam oranı ekleniyor ve yine çıkan sonuç 2024 Ocak-Temmuz zammına bölünüyor. Ortaya çıkan formülasyon memur ve memur emeklisinin alacağı maaşı gösteriyor.



3 /5 ZAMLI MAAŞLAR HESAPLARA GEÇECEK

Açıklanan zam oranlarıyla birlikte maaş alacak olan memur ve emekliler yeni maaşlarını hesaplarında bu ay görecekler.



4 /5 MEMUR ZAMMI AÇIKLANDI

Memur ve memur emeklisi Aralık ayı enflasyon rakamları 3 Ocak 2025 Cuma günü açıklandı. TÜİK Aralık ayı enflasyon rakamlarını saat 10:00'da duyuruldu. Aralık 2024 Tüketici fiyat endeksi TÜFE yıllık yüzde 44,38 aylık yüzde 1,03 arttı. Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi Yİ-ÜFE yıllık yüzde 28,52 arttı, aylık yüzde 0,40 arttı.





