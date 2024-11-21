POMEM 12 bin polis alımı için başvuru süreci bugün itibariyle başladı. Polis Akademisi Başkanlığı Polis Meslek Eğitim Merkezlerine (POMEM) 12 bin öğrenci başvuruları için pa.edu.tr adresinden başvuru ekranı açıldı. POMEM polislik başvuruları e-Devlet ekranı üzerinden alınacak. 2024 kaç polis alınacak, POMEM polis alımı başvuruları nasıl yapılacak? Başvurular ne zamana kadar gerçekleştirilecek? İşte POMEM 32. dönem başvuru ekranı ve başvuru sürecine dair tüm ayrıntılar...

1 /8 32.dönem POMEM başvuru süresi başladı. POMEM için bugün başlayan ön başvuru süresi, 9 Aralık saat 17.00'de sona erecek. Şehit ve vazife malulü eş veya çocukları bu hükme istinaden ön başvurularını yaparken sınav ücreti ödemeyecek. İşte POMEM e-Devlet başvuru ekranı...

2 /8 POMEM E-DEVLET BAŞVURU EKRANI

32. Dönem POMEM başvuru kılavuzu ile e-Devlet polis alımı başvuru ekranı bugün açıldı. Adaylar http://www.pa.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak başvurularını gerçekleştirecek.



3 /8 POMEM BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN

4 /8 POMEM BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?

32.dönem POMEM Başvurusu için adaylar, 21 Kasım - 09 Aralık 2024 tarihleri arasında http://www.pa.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak son başvuru tarihi olan 09 Aralık 2024 Pazartesi günü saat 17.00’ ye kadar Aday Belirleme Ön Başvurularını yapabileceklerdir.

5 /8 Bu yıl kaç Polis alınacak?

Polis Meslek Eğitim Merkezlerine (POMEM) lisans mezunu 8 bin 160 erkek ile bin 440 kadın ve ön lisans mezunu 2 bin 40 erkek ile 360 kadın olmak üzere 12 bin öğrenci

6 /8 POMEM başvuru kılavuzu yayınlandı mı?

32.dönem POMEM başvuru kılavuzu yayınlandı.

32. DÖNEM POMEM BAŞVURU KILAVUZU

7 /8 POMEM 2024 SINAV TAKVİMİ

Sınavlarda başarılı olarak Polis Meslek Eğitim Merkezlerinde eğitim gören ve eğitim sonunda başarılı olan adayların Polis Memuru olarak atamaları yapılacaktır. Söz konusu alıma ilişkin giriş koşulları aşağıda belirtilmiştir. Alıma ilişkin sınav takvimi Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinden (www.pa.edu.tr) ilan edilecektir.