2025 yılı asgari ücret artışına sayılı günler kala, milyonlarca çalışan ve emekli yapılacak zamma odaklanmış durumda. Artışın yalnızca maaşlara değil, askerlik, doğum ve yurt dışı borçlanması gibi yöntemlerle prim günlerini tamamlamak isteyenlerin maliyetlerine de yansıması bekleniyor. Uzmanlar, borçlanma yapmak isteyen vatandaşların, artış öncesinde başvuru yaparak maliyet avantajı sağlayabileceğine dikkat çekiyor.
Emeklilik için prim günlerini doldurmayı hedefleyen milyonlarca vatandaş, asgari ücret artışı öncesinde hesaplamalarını hızlandırdı. Askerlik ve doğum borçlanmaları gibi yollarla eksik prim günlerini tamamlama imkanı, vatandaşların yoğun ilgisini çekiyor. Borçlanma tutarları, başvurunun yapıldığı tarihte geçerli olan brüt asgari ücret üzerinden hesaplanıyor. 2025 asgari ücret zammı ile birlikte bu tutarların artacak olması, başvuruların yıl sonuna kadar yapılmasını avantajlı hale getiriyor.
Emeklilik Borçlanmasında Yıl Sonu Avantajı
Eksik prim günlerini tamamlamak isteyen sigortalılar, askerlik veya doğum borçlanması gibi yöntemlerle emeklilik hayallerini gerçekleştirme fırsatı yakalıyor.
Erkekler askerlikte geçen günlerini borçlanabilirken, kadınlar ise sigorta başlangıcından sonra doğan üç çocuğa kadar her bir çocuk için 720 gün (toplam 2160 gün) borçlanma hakkına sahip.
Yurt dışında çalışan Türk vatandaşları da, yurt dışındaki çalışma sürelerini Türkiye'deki prim günlerine borçlanma yoluyla ekleyebiliyor.
Borçlanma Maliyetleri Asgari Ücrete Göre Hesaplanıyor
Borçlanmaların maliyeti, brüt asgari ücretin yüzde 32’si üzerinden hesaplanıyor. Yurt dışı borçlanmalarında ise bu oran yüzde 45.
2023 Asgari Ücret Üzerinden Örnek Hesaplama:
20.002 TL brüt asgari ücret baz alındığında, 12 aylık borçlanma için ödenecek tutar 76.807 TL.
Ancak 2024 yılında asgari ücrete beklenen %30-40 zamla birlikte borçlanma tutarlarının 99.849 TL ile 107.530 TL arasında olması öngörülüyor. Bu nedenle 31 Aralık’a kadar yapılacak borçlanmalar, mevcut tutarlarla daha avantajlı bir fırsat sunuyor.
Başvuru Şartları ve Ödeme Süresi
Borçlanma başvurusu için ödeme şartı aranmıyor. 31 Aralık’a kadar yapılan başvurular mevcut asgari ücret üzerinden değerlendirilirken, ödeme için iki ay süre tanınıyor. Bu sürede ödeme yapılmazsa başvuru iptal oluyor; ancak yeniden başvuru hakkı bulunuyor.
Başvurular e-Devlet üzerinden veya SGK müdürlüklerinden kolayca yapılabiliyor.
Asgari Ücret ve Enflasyon Beklentileri
Aralık ayında toplanacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu, yeni yılın asgari ücretini belirleyecek.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın 2024 yıl sonu enflasyon tahmini %44. Bu tahminle, asgari ücrete %30-40 arasında zam yapılması bekleniyor.
Bu süreçte hem eksik prim günlerini tamamlamak isteyenler hem de Bağ-Kur günlerini ihya etmek isteyen sigortalılar için başvuru yapmak yıl sonu zammı öncesinde önemli bir avantaj sağlıyor.