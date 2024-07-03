"Refah payı ne zaman açıklanacak 2024?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Temmuz ayı emekli zammı için geri sayım başlamışken, refah payı beklentileri de zam öncesinde merakla araştırılıyor. Temmuz ayı emekli maaşı zammının belirlenmesine sayılı günler kala, refah payı konusu gündemin en sıcak başlıklarından biri haline geldi. SGK emekli zammı için belirleyici olacak enflasyon verileri, 3 Temmuz'da açıklanacak. Bu verilerle birlikte, emeklilerin yılın ikinci yarısındaki zam oranı netleşmiş olacak. Emekliler, refah payı açıklamalarını büyük bir dikkatle takip ederken, Bakan Işıkhan'dan da konuya ilişkin açıklamalar geldi. Peki Refah payı ne zaman açıklanacak 2024? SSK - Bağkur emeklisine refah payı artışı var mı?
"Refah payı ne zaman açıklanacak 2024? SSK - Bağkur emeklisine refah payı artışı var mı?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Temmuz ayı emekli zammının belirlenmesine günler kala, refah payı konusu da gündeme geldi. Altı aylık enflasyon verilerinin kesinleşmesiyle birlikte, emekli zammı da netlik kazanmış olacak. Peki, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri için belirlenen zam oranında refah payı var mı?
EMEKLİYE REFAH PAYI VAR MI?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, geçtiğimiz günlerde emekli zammıyla ilgili soruları yanıtladı, refah payı konusunda da açıklamada bulundu:
Bakan Işıkhan, emekliye refah payı ile ilgili olarak "Şu an gündemimizde yok. Zaten toplu sözleşme gereği yapılacak artışlar olacak. Refah payı ile ilgili şu an bir çalışmamız yok." diye konuştu.
REFAH PAYI NEDİR, KİMLERE VERİLİR?
Refah payı, çalışanların enflasyon oranında zam almalarına rağmen olası kur, fiyat gibi dalgalanmalardan korunup, mağdur olmamaları için hayata geçirilmiş bir uygulamadır.
EMEKLİ MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLACAK?
Emekli maaşları, 6 aylık enflasyon oranında zamlanıyor.
4 aylık enflasyon yüzde 18,70 olarak gerçekleşti.
Böylece nisan ayı itibarıyla işçi emeklisinin maaş zammı şimdiden yüzde 18,70 oldu.
TEMMUZ EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLUR?
Memur ve memur emeklileri ise nisan ayı itibarıyla yüzde 13,56 zam hakkı elde etmiş oldu. Memur ve memur emeklileri yılın ilk altı ayın toplu sözleşme ile yüzde 15 zam almıştı. Toplu sözleşme gereği ilk altı aydan doğacak enflasyon farkını da almaları gerekecek.
Dolayısıyla altı aylık enflasyonun yüzde 15'i aşan bölümü enflasyon farkı olarak maaşlara yansıyacak. Ayrıca memur ve memur emeklilerinin toplu sözleşmeden doğan ikinci altı ay için yüzde 10'luk zam hakkı bulunuyor.
Bu çerçevede yapılan hesaplamalar sonucunda memur ve memur emeklilerinin nisan itibarıyla yüzde 13,56'lık kümülatif zammı netleşmiş oldu. Memur, memur ve işçi emeklilerinin maaş zam oranı haziran ayı enflasyon rakamları ile netleşecek.
Haziran ayı enflasyon rakamlarının 3 Temmuz 2024 tarihinde açıklanması bekleniyor.