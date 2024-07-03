Refah payı ne zaman açıklanacak 2024? SSK - Bağkur emeklisine refah payı artışı var mı?

EMEKLİYE REFAH PAYI VAR MI?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, geçtiğimiz günlerde emekli zammıyla ilgili soruları yanıtladı, refah payı konusunda da açıklamada bulundu:

Bakan Işıkhan, emekliye refah payı ile ilgili olarak "Şu an gündemimizde yok. Zaten toplu sözleşme gereği yapılacak artışlar olacak. Refah payı ile ilgili şu an bir çalışmamız yok." diye konuştu.