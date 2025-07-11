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Yeni Rektör Atamaları Resmi Gazete'de Yayımlandı: 11 Temmuz Cuma Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Kararları

Yeni Rektör Atamaları Resmi Gazete'de Yayımlandı: 11 Temmuz Cuma Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Kararları

09:0411/07/2025, Cuma
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<p>Resmi Gazete kararları</p>
Resmi Gazete kararları

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan son atama kararlarına göre, dört üniversitenin rektörlüğüne yeni isimler getirildi. Sağlık Bakan Yardımcılığına Prof. Dr. Nurullah Okumuş getirilirken, dört üniversiteye de yeni rektör ataması yapıldı. İşte ataması yapılan rektörler:

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararları yayımlandı. Resmi Gazete atama kararına göre, 4 üniversitenin rektörü değişti. İşte ataması yapılan rektörler.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararlarına göre, Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcılığına Prof. Dr. Nurullah Okumuş getirildi. Okumuş, daha önce Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğü görevini yürütüyordu. Atamalar 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri uyarınca gerçekleştirildi.


HANGİ ÜNİVERSİTEYE KİM REKTÖR ATANDI?

Aynı kararda dört üniversiteye rektör atamaları da yer aldı:

- Abdullah Gül Üniversitesi Rektörlüğü: Prof. Dr. Cengiz Yılmaz

- Bezm-i Alem Vakıf Üniversitesi Rektörlüğü: Prof. Dr. Adem Akçakaya

- İbn Haldun Üniversitesi Rektörlüğü: Prof. Dr. Atilla Arkan

- İstanbul Medipol Üniversitesi Rektörlüğü: Prof. Dr. Bahadır Kürşat Güntürk


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