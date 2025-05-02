Sağlık Bakanlığı 15 bin 342 personel alımı başvurularına ilişkin araştırmalar sürüyor. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu tarafından yapılan açıklamada 2025 yılı içerisinde 37 bin personel alımının gerçekleştirileceği, ilk etapta 19 bin personel alımının yapılacağını ve başvuru kılavuzunun ÖSYM tarafından geçtiğimiz Pazartesi günü duyurulacağı açıklanmıştı.15 bin 342 personel alımına ilişkin ayrıntılar Resmi Gazete'de yayınlandı. Peki, hangi branştan kaç kişi alınacak? İşte Sağlık Bakanlığı 15 bin 342 personel alımı başvuru kılavuzu ve kadro ve branş dağılımı 2025

1 /8 Sağlık Bakanlığı personel alımı KPSS tercih kılavuzu, başvuru şartları, branş ve kadro dağılımı için beklenen gün geldi. Bakan Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Sağlık Bakanlığı 15 bin 342 sözleşmeli personel alımı terci başvurularının 2 Mayıs'ta başlayacağını duyurdu.

2 /8 Sağlık Bakanlığı 3 bin 658 işçi alımı personel alımı başvuru kılavuzu

Sağlık Bakanlığı tarafından 3 bin 658 işçi alımı kura çekimi ve başvuru tarihine dair detaylar açıklandı. Sağlık Bakanlığı işçi alımı süreci kapsamında 3 bin 658 kişiyi kadrosunda istihdam ediyor. İŞKUR üzerinden gerçekleştirilecek olan Sağlık Bakanlığı işçi alımı sürecinin Kurban Bayramı öncesinde tamamlanması bekleniyor.

3 /8 Sağlık Bakanlığı 3 bin 658 sürekli işçi alımı kadro ve branşlar 3 bin 658 işçi alımı çerçevesinde görevlendirmenin taşra yoğunluklu gerçekleşmesi bekleniyor. Alımlar, temizlik görevlisi, klinik destek elemanı, silahsız güvenlik görevlisi kategorisinde yapılacak. Müracaatlar E-Şube ve başvuru merkezleri aracılığıyla yapılabilecek.



4 /8 Sürekli İşçi Alımı Kadro ve Branşları

Resmi Gazete'nin bugünkü yayımlanan sayısında Sağlık Bakanlığı, merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 3 bin 658 sürekli işçi alımı kadro ve branş dağılımları yer aldı. Buna göre, 3 bin 170 temizlik görevlisi, 240 güvenlik görevlisi (silahsız), 242 klinik destek elemanı (hastane) ve 6 aşçı istihdam edilecek.

5 /8 İşçi Alımı Kuraları Ne Zaman?

Başvuruların 9 Mayıs'ta tamamlanmasının ardından kura çekimi gerçekleşecek. Kura çekilişinin 27 Mayıs tarihine kadar tamamlanması bekleniyor.

6 /8 Sağlık Bakanlığı 3 bin 658 işçi alımı başvurusu

Sağlık Bakanlığı 3 bin 658 işçi alımı başvurusu, 5-9 Mayıs tarihleri arasında İŞKUR üzerinden alınacak. Başvurular, İŞKUR internet üzerinden gerçekleşecek.

Bakanlığın ihtiyaç duyduğu hizmet türü ve mesleklerdeki alımların il düzeyinde karşılanması yoluna gidilecek. Bu nedenle başvurularda kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi'nde kayıtlı olan adresleri dikkate alınacak. Başvurular, ilgili mevzuat hükümlerine göre İŞKUR tarafından alınacak. Her aday, ilan edilen kadrolardan yalnızca bir işyeri (çalıştırılacağı il) ve bir mesleğe başvuru yapacak. İŞKUR ÜZERİNDEN BAŞVURU LİNKİ İÇİN TIKLAYINIZ





7 /8 Tercih tarihleri paylaşıldı

Bakan Memişoğlu açıklamasında "Adaylar, tercihlerini 2–8 Mayıs 2025 tarihleri arasında ÖSYM’nin resmi internet sitesi üzerinden yapabileceklerdir." ifadelerini kullandı.

ÖSYM tarafından bugün (2 Mayıs 2025 Cuma) KPSS tercih kılavuzunun yayınlanması bekleniyor. Tercih işlemleri KPSS tercih kılavuzu yayınlandıktan sonra başlayacak. ÖSYM DUYURULAR EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ





