Sağlık Bakanlığı 2025 yılı için toplamda 37 bin personel alacak. Bakanlık 15.342 olan ilk etapta alımlar için başvuruları 2-8 Mayıs tarihi arasında kabul etti. Şimdi gözler Sağlık Bakanlığı 2. alım tarihinde. Peki Sağlık Bakanlığı 18 bin personel alımı ne zaman yapılacak? KPSS 2025/5 Sağlık Bakanlığı 2. alım olacak mı kadro ve branş dağılımı belli oldu mu?

1 /7 Sağlık sektöründe kamu istihdamını takip eden on binlerce vatandaş, Sağlık Bakanlığı personel alımı ile ilgili yeni gelişmeleri yakından izliyor. Bakanlık, ilk etapta 15 bin 342 sözleşmeli personel ve 3 bin 658 sürekli işçi olmak üzere toplam 19 bin kişilik kadro için alım yapılacağını duyurmuştu.

2 /7 Personel alımı 2025 kapsamında sözleşmeli personel için başvurular 2-8 Mayıs 2025 tarihleri arasında tamamlandı. Başvuru yapanlar yerleştirme sonuç tarihini araştırırken, bir yandan da Sağlık Bakanlığı 2. alımların ne zaman olacağı sorgulanıyor. Peki Sağlık Bakanlığı 18 bin personel alımı ne zaman yapılacak? KPSS 2025/5 Sağlık Bakanlığı 2. alım olacak mı kadro ve branş dağılımı belli oldu mu?

3 /7 Sağlık Bakanlığı 18 bin personel alımı başvurusu ne zaman başlayacak? Sağlık Bakanlığı, Mayıs’taki 15.342 kişilik alımın ardından Eylül 2025’te ikinci bir sözleşmeli personel ilanı yayımlayacak. Bu kapsamda 18 bin ek kadro için başvuru süreci başlayacak. Toplamda 2025 yılında 33 binin üzerinde sağlık çalışanı istihdam edilecek.

4 /7 Sağlık Bakanlığı 18 bin personel alımı kadro ve branş dağılımı belli oldu mu? Sağlık Bakanlığı Eylül’deki ikinci alım için adaylarda aranan şartların, KPSS puan türü ve branş bazlı kriterlerin önceki ilanla benzer olması bekleniyor. Son başvuru tarihi ve detaylı kılavuz, önümüzdeki aylarda Sağlık Bakanlığı’nın resmi sitesinden duyurulacak.

5 /7 Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel ataması yapılacak personel nereden ve hangi pozisyonda çalışacak? Geçtiğimiz yıllarda Sağlık Bakanlığı tarafından ataması gerçekleştirilecek personeller hastane, aile sağlığı merkezleri, poliklinik, sağlık müdürlüğü, toplum sağlığı merkezleri, sağlık evleri, yataklı tedavi birimlerinde görev almıştı.

6 /7 2025 yılında yapılan atamalarda da benzer şekilde görevlendirme yapılması bekleniyor.