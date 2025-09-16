SAĞLIK BAKANLIĞI 2. ALIMI SON DAKİKA AÇIKLAMALAR: Sağlık Bakanlığı 18 bin personel alımı branş ve kadro dağılımı

Sağlık Bakanlığı’nın 2025 yılı için planladığı 35 bin personel alımında ikinci etap süreci merakla bekleniyor. İlk etapta 18 bin hekim dışı personelin ataması yapılırken, gözler şimdi ikinci alımlara çevrildi. Bakan Kemal Memişoğlu’nun yaptığı açıklama sonrası adaylar, ÖSYM tarafından yayımlanacak tercih kılavuzunu bekliyor. Peki, 2025 Sağlık Bakanlığı 2. etap personel alımı ne zaman yapılacak, kadro dağılımı belli oldu mu?
SAĞLIK BAKANLIĞI 2. ALIM BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Sağlık Bakanlığı 18 bin personel alımı başvurularının ne zaman alınacağı henüz belli olmadı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Sağlık Bakanlığına yapılacak personel atamalarıyla ilgili soruyu da yanıtlayan Memişoğlu, "Ekim ayında 18 bin atama için ilanımız olacak ve alım yapacağız." diye konuştu.
KPSS 2025/5 TERCİH KILAVUZU NE ZAMAN YAYINLANACAK?
KPSS 2025/5 tercih kılavuzunun da Eylül-Ekim aylarında yayımlanması bekleniyor.
KADRO DAĞILIMI BELLİ OLDU MU?
Sağlık Bakanlığı 18 bin personel alımı kadro dağılımı da henüz belli değil. Bakanlık bünyesindeki eksik kadroları ihtiyaçları doğrultusunda ÖSYM’ye bildirecek. Yayınlanan kılavuz kapsamında kadro dağılımına ve kontenjan rakamlarına yer verilecek.
İlk atamalarda branş dağılımı şu şekildeydi;
BİYOLOG 10
BÜRO PERSONELİ 215
ÇOCUK GELİŞİMCİSİ 75
DESTEK PERSONELİ 15
DİL VE KONUŞMA TERAPİSTİ 44
DİYETİSYEN 74
EBE 1280
FİZYOTERAPİST 121
GERONTOLOG 6
HEMŞİRE 7.597
İŞ VE UĞRAŞI TERAPİSTİ 27
ODYOLOG 17
PERFÜZYONİST 25
PSİKOLOG 30
SAĞLIK TEKNİKERİ (ADLİ TIP) 2
SAĞLIK TEKNİKERİ (AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI) 397
SAĞLIK TEKNİKERİ (AMELİYAT) 25
SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) 146
SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) 91
SAĞLIK TEKNİKERİ (DİŞ PROTEZ) 10
SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) 225
SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) 135
SAĞLIK TEKNİKERİ (ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ) 132
SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) 26
SAĞLIK TEKNİKERİ (FİZİK TEDAVİ) 71
SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) 1.786
SAĞLIK TEKNİKERİ (İŞ VE UĞRAŞI TERAPİSTİ) 10
SAĞLIK TEKNİKERİ (LABORATUVAR) 314
SAĞLIK TEKNİKERİ (OPTİSYEN ) 17
SAĞLIK TEKNİKERİ ( ODYOMETRİ) 50
SAĞLIK TEKNİKERİ (OPTİSYEN) 17
SOSYAL ÇALIŞMACI 67
TEKNİKER 235
TEKNİSYEN 273
