SAĞLIK BAKANLIĞI 2. ALIMI SON DAKİKA AÇIKLAMALAR: Sağlık Bakanlığı 18 bin personel alımı branş ve kadro dağılımı açıklaması

SAĞLIK BAKANLIĞI 2. ALIM BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Sağlık Bakanlığı 18 bin personel alımı başvurularının ne zaman alınacağı henüz belli olmadı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Sağlık Bakanlığına yapılacak personel atamalarıyla ilgili soruyu da yanıtlayan Memişoğlu, "Ekim ayında 18 bin atama için ilanımız olacak ve alım yapacağız." diye konuştu.