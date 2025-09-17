Yeni Şafak
SAĞLIK BAKANLIĞI 2. ALIMI SON DAKİKA AÇIKLAMALAR: Sağlık Bakanlığı 18 bin personel alımı branş ve kadro dağılımı açıklaması

15:5017/09/2025, Çarşamba
G: 17/09/2025, Çarşamba
Sağlık Bakanlığı’nın 2025 yılı personel alımlarında ikinci etap süreci için geri sayım başladı. Mayıs ayında tamamlanan ilk başvuruların ardından adaylar, gözlerini ÖSYM tarafından yayımlanacak tercih kılavuzuna çevirdi. Yeni başvuruların hangi tarihlerde alınacağı ve kadro dağılımının nasıl olacağı merak konusu. Peki, Sağlık Bakanlığı 2. etap personel alımı ne zaman başlayacak, başvuru şartları açıklandı mı?

Sağlık Bakanlığı, 2025 yılında toplam 35 bin personel istihdam edecek. İlk etap başvurular geride kalırken şimdi gözler ikinci alımlara çevrildi. Adaylar, yeni tercih döneminde açıklanacak tarihleri, başvuru şartlarını ve kadro dağılımını öğrenmek için sabırsızlanıyor.

SAĞLIK BAKANLIĞI 2. ALIM BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Sağlık Bakanlığı 18 bin personel alımı başvurularının ne zaman alınacağı henüz belli olmadı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Sağlık Bakanlığına yapılacak personel atamalarıyla ilgili soruyu da yanıtlayan Memişoğlu, "Ekim ayında 18 bin atama için ilanımız olacak ve alım yapacağız." diye konuştu.

KPSS 2025/5 TERCİH KILAVUZU NE ZAMAN YAYINLANACAK?

KPSS 2025/5 tercih kılavuzunun da Eylül-Ekim aylarında yayımlanması bekleniyor.

KADRO DAĞILIMI BELLİ OLDU MU?

Sağlık Bakanlığı 18 bin personel alımı kadro dağılımı da henüz belli değil. Bakanlık bünyesindeki eksik kadroları ihtiyaçları doğrultusunda ÖSYM’ye bildirecek. Yayınlanan kılavuz kapsamında kadro dağılımına ve kontenjan rakamlarına yer verilecek.

İlk atamalarda branş dağılımı şu şekildeydi;


BİYOLOG 10


BÜRO PERSONELİ 215


ÇOCUK GELİŞİMCİSİ 75


DESTEK PERSONELİ 15


DİL VE KONUŞMA TERAPİSTİ 44


DİYETİSYEN 74


EBE 1280


FİZYOTERAPİST 121


GERONTOLOG 6


HEMŞİRE 7.597


İŞ VE UĞRAŞI TERAPİSTİ 27


ODYOLOG 17


PERFÜZYONİST 25


PSİKOLOG 30


SAĞLIK TEKNİKERİ (ADLİ TIP) 2


SAĞLIK TEKNİKERİ (AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI) 397


SAĞLIK TEKNİKERİ (AMELİYAT) 25


SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) 146


SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) 91


SAĞLIK TEKNİKERİ (DİŞ PROTEZ) 10


SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) 225


SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) 135


SAĞLIK TEKNİKERİ (ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ) 132


SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) 26


SAĞLIK TEKNİKERİ (FİZİK TEDAVİ) 71


SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) 1.786


SAĞLIK TEKNİKERİ (İŞ VE UĞRAŞI TERAPİSTİ) 10


SAĞLIK TEKNİKERİ (LABORATUVAR) 314


SAĞLIK TEKNİKERİ (OPTİSYEN ) 17


SAĞLIK TEKNİKERİ ( ODYOMETRİ) 50


SAĞLIK TEKNİKERİ (OPTİSYEN) 17


SOSYAL ÇALIŞMACI 67


TEKNİKER 235


TEKNİSYEN 273

