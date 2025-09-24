SAĞLIK BAKANLIĞI 2. ETAP PERSONEL ALIMI: Sağlık Bakanlığı personel alımı kadro ve branşlar belli oldu mu?

Sağlık Bakanlığı’nın 2. etap personel alımı için geri sayım başladı. Mayıs ayında 15 bin 342 sözleşmeli personel atamasını tamamlayan Bakanlık, ikinci alımda 18 bin kadro açacak. KPSS puanıyla yapılacak başvurular ÖSYM’nin yayımlayacağı tercih kılavuzu üzerinden alınacak. Peki, Sağlık Bakanlığı 18 bin personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak, kadro dağılımı belli oldu mu?

1 /4 2025 yılı Sağlık Bakanlığı 2. etap personel alımı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Bakan Kemal Memişoğlu, ikinci alımda 18 bin kontenjan ayrıldığını açıklarken, başvuruların KPSS tercih kılavuzu aracılığıyla yapılacağı duyuruldu. Hemşire, ebe, sağlık teknikeri, teknisyen ve tıbbi sekreter gibi birçok branş için kadro açılacak. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru şartları açıklandı mı?

2 /4 SAĞLIK BAKANLIĞI 2. ALIM BAŞVURU TARİHLERİ BELLİ OLDU MU? Sağlık Bakanlığı 18 bin personel alımı başvuru tarihleri henüz belli olmadı. Geçtiğimiz haftalarda AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Sağlık Bakanlığına yapılacak personel atamalarıyla ilgili soruya, "Ekim ayında 18 bin atama için ilanımız olacak ve alım yapacağız." şeklinde yanıt verdi.

3 /4 KPSS 2025/5 TERCİH KILAVUZU NE ZAMAN YAYINLANACAK? KPSS 2025/5 tercih kılavuzunun da Eylül-Ekim aylarında yayımlanması bekleniyor.