Sağlık Bakanlığı 2. ve 3. alım olacak mı, ne zaman 2025? Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi ne zaman, ayın kaçında yapılacak?

Sağlık Bakanlığı'nın taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere yapacağı 3 bin 658 sürekli işçi alımı için başvuru süreci resmen başladı. İŞKUR üzerinden alınan başvurular, hem internet üzerinden hem de Alo 170 hattı aracılığıyla yapılabiliyor. Temizlik görevlisi, güvenlik görevlisi, klinik destek elemanı ve aşçı pozisyonlarını kapsayan alımda adaylar yalnızca bir il ve bir meslek için başvuru hakkına sahip olacak. Başvuru sürecinin ardından noter huzurunda kura çekimi yapılacak ve yerleştirme işlemleri başlayacak.

1 /6 Sağlık Bakanlığı’nın taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere gerçekleştireceği 3 bin 658 sürekli işçi alımı için başvuru ekranı 5 Mayıs Pazartesi günü erişime açıldı. Başvurular, İŞKUR üzerinden çevrim içi ya da Alo 170 aracılığıyla yapılabiliyor. Temizlik görevlisi, güvenlik görevlisi, klinik destek elemanı ve aşçı kadrolarında yapılacak alımlarda adayların 40 yaşını doldurmamış olması gerekiyor. Emekli, malulen emekli veya yaşlılık aylığı alan adayların başvuruları kabul edilmeyecek. Sürekli işçi kadrosuna yerleşen adaylar, yasal asgari ücret üzerinden göreve başlatılacak. Kura çekimi tarihi de netleşirken, sürece ilişkin tüm ayrıntılar başvuru kılavuzunda yer alıyor.

2 /6 Sağlık Bakanlığı sürekli işçi alımı başvuru ekranına İŞKUR üzerinden erişmek mümkün olacak. Adaylar, https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx adresinden ilan sorgulaması yapabilecek.

3 /6 Sürekli işçi alımı başvuru şartları ise şu şekilde olacak; SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN? Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi, 27 Mayıs tarihinde tamamlanacak. Kurada kazanan adaylar, belge işlerini tamamlayarak Kurban Bayramının akabinde görevlerine başlayacak.

4 /6 SAĞLIK BAKANLIĞI TEMİZLİK GÖREVLİSİ BAŞVURU ŞARTLARI EN AZ 5 YILLIK İLKOKUL (YETİŞKİNLER II.KADEME EĞİTİMİ BAŞARI BELGESİNE SAHİP OLANLAR DAHİL) EN AZ 5 YILLIK İLKOKUL (YETİŞKİNLER II.KADEME EĞİTİMİ BAŞARI BELGESİNE SAHİP OLANLAR DAHİL) MEZUNU OLMAK. ORTAÖĞRETİM MEZUNU OLMAK. ORTAÖĞRETİM KURUMLARININ SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI- HEMŞİRE YARDIMCILIĞI, EBE YARDIMCILIĞI, SAĞLIK BAKIM TEKNİSYENLİĞİ DALININ BİRİNDEN MEZUN OLMAK.

5 /6 SAĞLIK BAKANLIĞI GÜVENLİK GÖREVLİSİ BAŞVURU ŞARTLARI ORTAÖĞRETİM KURUMLARININ BİRİNDEN VEYA ÖNLİSANS PROGRAMLARININ BİRİNDEN VEYA LİSANS BÖLÜMLERİNİN BİRİNDEN MEZUN OLMAK. 1.5188 SAYILI ÖZEL GÜVENLİK HİZMETLERİNE DAİR KANUN GEREĞİNCE GEÇERLİLİĞİ DEVAM EDEN ÖZEL GÜVENLİK KİMLİK KARTINA SAHİP OLMAK. (SİLAHLI ÖZEL GÜVENLİK KİMLİK KARTINA SAHİP OLANLAR DA BAŞVURU YAPABİLİR.) 2.ENGELLİ VEYA ESKİ HÜKÜMLÜ OLMAMAK. SAĞLIK BAKANLIĞI AŞÇI BAŞVURU ŞARTLARI ORTAÖĞRETİM KURUMLARININ BİRİNDEN VEYA ORTAÖĞRETİM KURUMLARININ YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI VE DALLARININ BİRİNDEN MEZUN OLMAK