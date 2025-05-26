Sağlık Bakanlığı işçi alımı nihai aday listesi açıklandı mı?

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılacak 3658 sürekli işçi alımı için İŞKUR üzerinden yayımlanan nihai aday listesi belli oldu. Bu liste kuraya katılacak adayları kapsayacak.

Nihai aday listesi, başvurusu kabul edilen ve kura çekimine katılmaya hak kazanan kişilerin yer aldığı listedir. Bu liste kazananları değil, kuraya katılacakları gösterir. Listede yer alan adaylar, 27 Mayıs 2025 tarihinde yapılacak kura çekimi ile belirlenecek ve kuradan çıkan isimler mülakatsız olarak işe alınacak.

Nihai isim listesi için;

İŞKUR e-şube adresine gidin.

“İş Arayan” bölümünden giriş yapın.

“İş Başvurularım” sekmesine tıklayın.

Sağlık Bakanlığı başvurunuzu görüntüleyin.

“Nihai Aday Listesi” bağlantısına tıklayarak listeye erişim sağlayabilirsiniz

SAĞLIK BAKANLIĞI NİHAİ LİSTE İÇİN TIKLAYIN



