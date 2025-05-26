Sağlık Bakanlığı'nın merakla beklenen 3.658 sürekli işçi alımında sona yaklaşıldı. Başvuruların tamamlanmasının ardından, kuraya katılmaya hak kazanan adayların nihai listesi İŞKUR e-şube üzerinden erişime açıldı. Kocaeli kura sonuçları da dahil olmak üzere tüm illerin kura çekimi noter huzurunda canlı yayınla gerçekleşecek. Peki 2025 Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi ne zaman, saat kaçta? İşte Sağlık Bakanlığı işçi alımı Kocaeli kura sonuçları asil ve yedek isim listesi.
Sağlık Bakanlığı 3 bin 658 işçi alımı kura çekimi için nefesler tutuldu. Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye genelinde sürekli işçi alımı yapılacak. Temizlik görevlisi, güvenlik görevlisi, klinik destek elemanı, aşçı gibi farklı kadrolarda yapılacak alımlar için başvurular İŞKUR üzerinden alındı. Başvuruların sona ermesiyle birlikte sıra kura aşamasına geldi. Kuraya katılacaklar için nihai aday listesi de açıklandı. Şimdi gözler kura çekimlerinde. Peki 2025 Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi ne zaman, saat kaçta? İşte Sağlık Bakanlığı işçi alımı Kocaeli kura sonuçları asil ve yedek isim listesi.
Sağlık Bakanlığı işçi alımı Kocaeli Kura Çekimi Ne Zaman Yapılacak?
Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan kura kılavuzuna göre 3 bin 658 işçi alımı için kura çekimi 27 Mayıs 2025 Salı günü Ankara'da noter huzurunda gerçekleştirilecek. Çekiliş şeffaflık ilkesi gereği canlı yayınla tüm kamuoyuna duyurulacak. Bu sayede adaylar, kura sürecini anlık olarak takip edebilecek.
Sağlık Bakanlığı işçi alımı Kocaeli Kura Çekimi CANLI YAYIN İÇİN TIKLAYIN
Sağlık Bakanlığı işçi alımı nihai aday listesi açıklandı mı?
Sağlık Bakanlığı tarafından yapılacak 3658 sürekli işçi alımı için İŞKUR üzerinden yayımlanan nihai aday listesi belli oldu. Bu liste kuraya katılacak adayları kapsayacak.
Nihai aday listesi, başvurusu kabul edilen ve kura çekimine katılmaya hak kazanan kişilerin yer aldığı listedir. Bu liste kazananları değil, kuraya katılacakları gösterir. Listede yer alan adaylar, 27 Mayıs 2025 tarihinde yapılacak kura çekimi ile belirlenecek ve kuradan çıkan isimler mülakatsız olarak işe alınacak.
Nihai isim listesi için;
İŞKUR e-şube adresine gidin.
“İş Arayan” bölümünden giriş yapın.
“İş Başvurularım” sekmesine tıklayın.
Sağlık Bakanlığı başvurunuzu görüntüleyin.
“Nihai Aday Listesi” bağlantısına tıklayarak listeye erişim sağlayabilirsiniz
SAĞLIK BAKANLIĞI NİHAİ LİSTE İÇİN TIKLAYIN
Sağlık Bakanlığı işçi alımı hangi illerde yapılacak?
Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan ilan listesine göre alımlar, Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Hatay, Isparta, Mersin, İstanbul, İzmir, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Siirt, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Uşak, Van, Yozgat, Zonguldak, Aksaray, Bayburt, Karaman, Kırıkkale, Batman, Şırnak, Bartın, Ardahan, Iğdır, Yalova, Karabük, Kilis, Osmaniye, Düzce illerine yapılacak.
Sağlık Bakanlığı işçi alımı kadro dağılımı
Temizlik Görevlisi: 3.170 kişi
Klinik Destek Elemanı (Hastane): 242 kişi
Özel Güvenlik Görevlisi (Silahsız): 240 kişi
Aşçı: 6 kişi
SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI GENEL ŞARTLARI NEDİR?
Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak.
Başvuru tarihinin ilk günü itibarıyla 40 yaşını doldurmamış olmak (05/05/1985 ve daha sonraki doğumlular başvuru yapabilecektir).
Başvurulan meslek için belirlenen bir okuldan (bölümden/programdan) son başvuru tarihi itibarıyla mezun olmak ve istenilen diğer belgelere son başvuru tarihi itibarıyla sahip olmak.
Görevini devamlı yapmasına engel teşkil edecek bedenen, aklen ve ruhen sağlık problemi olmadığını belgelemek (Atanmaya hak kazanan adaylardan istenecektir).
İşe göndermede öncelik hakkına sahip olan adaylardan anılan Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olmak.
7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu hükümleri gereğince arşiv araştırması sonucuna göre atama işlemi yönünden bir engeli bulunmamak.