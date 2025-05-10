Sağlık Bakanlığı’nın 2025 yılı için açtığı 3 bin 658 kişilik sürekli işçi alımında başvuru süreci tamamlandı. 5-9 Mayıs tarihleri arasında İŞKUR üzerinden yapılan başvuruların ardından adaylar, kura çekimi için geri sayıma geçti. Güvenlik görevlisi, temizlik personeli, aşçı ve klinik destek elemanı gibi farklı kadrolar için yapılacak alımlar, noter huzurunda çekilecek kura ile belirlenecek. Kura sonucunda 81 ilde görevlendirilecek personellerin isimleri açıklanacak. Sürecin detayları ve kura tarihleri yakından takip ediliyor.