Sağlık Bakanlığı’nın 3 bin 658 sürekli işçi alımına ilişkin süreçte başvurular tamamlanırken, gözler şimdi kura çekim tarihlerine çevrildi. Güvenlik görevlisi, aşçı, temizlik personeli ve klinik destek elemanı gibi farklı branşlarda yapılacak alım için İŞKUR üzerinden 5-9 Mayıs 2025 tarihleri arasında başvuru kabul edildi. Yoğun ilgi gören alım sürecinde, adayların merakla beklediği kura çekimi takvimi Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı. Kura çekiminin ardından yerleştirilen adayların listesi de erişime açılacak.
Sağlık Bakanlığı’nın 2025 yılı için açtığı 3 bin 658 kişilik sürekli işçi alımında başvuru süreci tamamlandı. 5-9 Mayıs tarihleri arasında İŞKUR üzerinden yapılan başvuruların ardından adaylar, kura çekimi için geri sayıma geçti. Güvenlik görevlisi, temizlik personeli, aşçı ve klinik destek elemanı gibi farklı kadrolar için yapılacak alımlar, noter huzurunda çekilecek kura ile belirlenecek. Kura sonucunda 81 ilde görevlendirilecek personellerin isimleri açıklanacak. Sürecin detayları ve kura tarihleri yakından takip ediliyor.
SAĞLIK BAKANLIĞI 3 BİN 658 İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI SONA ERDİ
Sağlık Bakanlığı tarafından 81 ilde İŞKUR üzerinden toplam 3 bin 658 işçi alımı yapılacak. Başvurular 5 Mayıs-9 Mayıs tarihlerinde esube.iskur.gov.tr adresinden yapıldı.
SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ TARİHİ
Sağlık Bakanlığı tarafından alımı yapılacak 3 bin 658 işçi alımı için başvuruların tamamlanmasının ardından gözler kuraların çekileceği tarihe çevrilecek.
Bakanlık tarafından yayımlanan kılavuza göre, işçi alımı kura çekimi 30 Mayıs 2025 tarihinde noter huzurunda yapılacak.
İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi, 30 Mayıs tarihinde tamamlanacak.
Kurada kazanan adaylar, belge işlerini tamamlayarak Kurban Bayramının akabinde görevlerine başlayacak.
İŞÇİ ALIMI HANGİ KADROLARA, KAÇ İLDE YAPILACAK?
Sağlık Bakanlığı işçi alımı temizlik görevlisi, klinik destek elemanı, özel güvenlik görevlisi (silahsız) ve aşçı kadrolarına gerçekleştirilecek.
Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan ilan listesine göre alımlar, Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Hatay, Isparta, Mersin, İstanbul, İzmir, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Siirt, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Uşak, Van, Yozgat, Zonguldak, Aksaray, Bayburt, Karaman, Kırıkkale, Batman, Şırnak, Bartın, Ardahan, Iğdır, Yalova, Karabük, Kilis, Osmaniye, Düzce illerine yapılacak.