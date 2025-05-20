Sağlık Bakanlığı'nın 3 bin 658 işçi alımı kura çekimi için geri sayım başladı. Personel alımında nihai aday listesinin belli olmasıyla birlikte, kura çekiminin ne zaman yapılacağı da merak edilmeye başlandı. Bakanlık tarafından yapılacak sürekli işçi alımında kura çekimi sonucuna göre çıkan isimler mülakatsız olarak işe alınacak. Peki Sağlık Bakanlığı 3 bin 658 işçi alımı kura çekimi ne zaman? İşte nihai aday listesi İŞKUR sorgulama ekranı ve konuyla ilgili bilgiler.

1 /6 Sağlık Bakanlığı'nin 3 bin 658 sürekli işçi alımı kura çekiminde tarih netleşti. Bakanlık tarafından 81 ilde İŞKUR üzerinden toplamda 3 bin 658 işçi alımı yapılacak. 9 Mayıs tarihinde tamamlanan başvuruların ardından adaylar, kura çekimi tarihine odaklandı. Sürekli işçi alımı kura çekilişi ve tarihi ile ilgili detaylar yazımızda.

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SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN? Sağlık Bakanlığı tarafından 81 ilde İŞKUR üzerinden toplam 3 bin 658 işçi alımı yapılacak. Başvurular 5 Mayıs-9 Mayıs tarihlerinde esube.iskur.gov.tr adresinden yapıldı. 3 bin 658 işçi alımı için başvuruların tamamlanmasının ardından gözler kuraların çekileceği tarihe çevrildi.

Bakanlık tarafından yayımlanan kılavuza göre, işçi alımı kura çekimi 27 Mayıs 2025 Salı tarihinde noter huzurunda canlı olarak yapılacak.







3 /6 İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekiminin tamamlanmasının ardından kurada kazanan adaylar için kura sonuçları canlı olarak yayımlanacak. Kurada kazananlar belge işlerini tamamlayarak Kurban Bayramının akabinde görevlerine başlayacak.



4 /6 NİHAİ LİSTE BELLİ OLDU Sağlık Bakanlığı tarafından yapılacak 3658 sürekli işçi alımı için İŞKUR üzerinden yayımlanan nihai aday listesi belli oldu. Bu liste kuraya katılacak adayları kapsayacak. Nihai aday listesi, başvurusu kabul edilen ve kura çekimine katılmaya hak kazanan kişilerin yer aldığı listedir. Bu liste kazananları değil, kuraya katılacakları gösterir. Listede yer alan adaylar, 27 Mayıs 2025 tarihinde yapılacak kura çekimi ile belirlenecek ve kuradan çıkan isimler mülakatsız olarak işe alınacak.



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NİHAİ LİSTE NASIL SORGULANIR? Aşağıdaki adımları takip ederek nihai aday listesine ulaşabilirsiniz: İŞKUR e-şube adresine gidin. “İş Arayan” bölümünden giriş yapın. “İş Başvurularım” sekmesine tıklayın. Sağlık Bakanlığı başvurunuzu görüntüleyin. “Nihai Aday Listesi” bağlantısına tıklayarak listeyi indirin. NİHAİ ADAY LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

