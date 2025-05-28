Sağlık Bakanlığı işçi alımı kurası illere göre yapılırken saat 18.00 itibariyle tamamlandı. Sağlık Bakanlığı işçi alımı Giresun isim listesi asıl ve yedekler belli oldu. İşte Sağlık Bakanlığı işçi alımı Kütahya kura sonuçları listesi asıl ve yedek isim listesi

1 /8 Sağlık Bakanlığı kura çekimi 27 Mayıs 2025 tarihinde Saat 10.00' da noter huzurunda canlı yayında gerçekleşti. Nihai isim listesinde yer alan adaylar arasından asıl ve yedek isimler belirlendi. İşte Sağlık Bakanlığı kura sonuçları Kütahya işçi alımı asıl ve yedek isim listesi.

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