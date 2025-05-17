SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI NİHAİ LİSTE 2025: Sağlık Bakanlığı işçi alımı kurası ne zaman 2025 nihai liste?

Sağlık Bakanlığı’nın taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere alımını duyurduğu 3 bin 658 sürekli işçi kadrosu için başvuru süreci tamamlandı. Başvuruların ardından gözler şimdi kura çekimi aşamasına çevrildi. İŞKUR tarafından ilan edilen nihai listeyle birlikte kura heyecanı da başladı. Noter huzurunda ve canlı yayınla gerçekleştirilecek kura çekimiyle birlikte, hangi adayların işe yerleştirileceği belli olacak. Adaylar, Sağlık Bakanlığı’nın yayımlayacağı takvime göre kura tarihlerini ve detayları takip edebilecek. Sürecin adil ve şeffaf yürütülmesi adına kura çekimi kamuoyuna açık şekilde yapılacak.

1 /7 Sağlık Bakanlığı’nın farklı branşlarda istihdam edilmek üzere alımını duyurduğu 3 bin 658 sürekli işçi için süreçte kritik aşamaya gelindi. Başvuruların sona ermesinin ardından, kura çekimi öncesi İŞKUR tarafından nihai aday listesi kamuoyuyla paylaşıldı. Belirlenen adaylar arasından işe alım yapılacak isimler, noter huzurunda düzenlenecek kura çekimi ile belirlenecek. Kura çekimi, şeffaflık ilkesi gereği canlı yayınla gerçekleştirilecek ve sonuçlar Sağlık Bakanlığı’nın resmi kanallarından duyurulacak. Gözler şimdi kura tarihine çevrilirken, adaylar kura takvimi ve detaylarına bakanlığın internet sitesinden ulaşabilecek.

2 /7 SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN? Sağlık Bakanlığı tarafından 81 ilde İŞKUR üzerinden toplam 3 bin 658 işçi alımı yapılacak. Başvurular 5 Mayıs-9 Mayıs tarihlerinde esube.iskur.gov.tr adresinden yapıldı.

3 /7 3 bin 658 işçi alımı için başvuruların tamamlanmasının ardından gözler kuraların çekileceği tarihe çevrildi. Bakanlık tarafından yayımlanan kılavuza göre, işçi alımı kura çekimi 27 Mayıs 2025 Salı tarihinde noter huzurunda canlı olarak yapılacak.

4 /7 İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekiminin tamamlanmasının ardından kurada kazanan adaylar için kura sonuçları canlı olarak yayımlanacak. Kurada kazananlar belge işlerini tamamlayarak Kurban Bayramının akabinde görevlerine başlayacak.

5 /7 NİHAİ LİSTE BELLİ OLDU Sağlık Bakanlığı tarafından yapılacak 3658 sürekli işçi alımı için İŞKUR üzerinden yayımlanan nihai aday listesi belli oldu. Bu liste kuraya katılacak adayları kapsayacak. Nihai aday listesi, başvurusu kabul edilen ve kura çekimine katılmaya hak kazanan kişilerin yer aldığı listedir. Bu liste kazananları değil, kuraya katılacakları gösterir. Listede yer alan adaylar, 27 Mayıs 2025 tarihinde yapılacak kura çekimi ile belirlenecek ve kuradan çıkan isimler mülakatsız olarak işe alınacak.

6 /7 NİHAİ LİSTE NASIL SORGULANIR? Aşağıdaki adımları takip ederek nihai aday listesine ulaşabilirsiniz: İŞKUR e-şube adresine gidin. “İş Arayan” bölümünden giriş yapın. “İş Başvurularım” sekmesine tıklayın. Sağlık Bakanlığı başvurunuzu görüntüleyin. “Nihai Aday Listesi” bağlantısına tıklayarak listeyi indirin.