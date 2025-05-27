Sağlık Bakanlığı’nın temizlik görevlisi, güvenlik görevlisi ve klinik destek elemanı pozisyonları için gerçekleştirdiği 3.658 sürekli işçi alımı kapsamında kura çekimi tamamlandı. 27 Mayıs’ta Ankara’da noter huzurunda yapılan kura çekilişi, canlı yayınla kamuoyuyla paylaşıldı. İŞKUR üzerinden başvuru yapan adaylar şimdi asil ve yedek listelerin açıklanacağı anı bekliyor. Kura çekiminde ismi çıkan adaylar, evraklarını eksiksiz teslim etmeleri halinde göreve başlayabilecek. Eksik ya da yanlış beyanda bulunanlar elenerek yerlerine yedek listedeki adaylar çağrılacak.
Kura sonuçları, Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü (YHGM) resmî internet sitesi üzerinden ilan edilecek. Adaylar, TC kimlik numaralarıyla sorgulama ekranı üzerinden asil ve yedek durumlarını öğrenebilecek. Sonuçların açıklanmasının ardından, belge teslim süreci ve göreve başlama tarihleri de aynı platformdan duyurulacak.
SAĞLIK BAKANLIĞI 3.658 İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI 2025 AÇIKLANDI MI?
Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan takvime göre 3.658 işçi alımı için kura çekimi bugün Ankara’da gerçekleştiriliyor. Kura çekimi 27 Mayıs Salı günü saat 10.00'da başlayacak ve 18:00’da tamamlanacak.Kura çekiminin tamamlanmasının ardından ilan edilen kadronun yaklaşık 3 katı kadar asil ve yedek aday belirlenecek. Kura sonuçları isim listesi şeklinde iscisonuc.saglikg.gov.tr adresinden duyurulacak.
SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ CANLI YAYINI
Sağlık Bakanlığı işçi alımı kurası noter huzurunda yapılacak. Kura çekimini canlı takip etmek isteyen adaylar ise Bakanlığın resmi YouTube hesabından veya aşağıdaki bağlantı üzerinden kura çekimini takip edebilirler.
SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ CANLI YAYINI İÇİN TIKLAYINIZ
SAĞLIK BAKANLIĞI HANGİ KADRO VE İLLERE ALIM YAPACAK?
Sağlık Bakanlığı Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Çanakkale, Çankırı, Samsun, Diyarbakır, Edirne ve diğer tüm illere işçi alımı yapacak. Temizlik görevlisi, klinik destek elemanı, özel güvenlik görevlisi için açılan toplam kadrolar ise illere göre farklılık gösterecek. Her il için açılan kadronun 3 katı kadar asil ve yedek aday belirlenecek.
KURANIN ARDINDAN SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?
Sağlık Bakanlığı işçi alımı kurası tamamlandıktan sonra sonuçlar isim listesi şeklinde yayınlanacak. Kura çekimi öncesinde adaylardan herhangi bir sınav şartı aranmadı. Benzer şekilde kurada asil olarak yer alan aday sınavsız ve mülakatsız bir şekilde görev yerine yerleştirilecek. Kura sonrasında adayların ilgili kurumlara teslim etmesi gereken evraklar ve son başvuru tarihi ayrıca resmi internet sayfası üzerinden duyurulacak.
KURADA YEDEK OLAN ADAY NE YAPACAK?
Asil olarak hak kazanan adaylar Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanacak duyuruları takip edecek ve evraklarını teslim edecek. Kurada asil olarak çıkan ancak belirtilen sürede belge teslim etmeyen veya yanlış bilgi veren adayların yerine yedek adaylar çağrılacak.