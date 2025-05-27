KURADA YEDEK OLAN ADAY NE YAPACAK?

Asil olarak hak kazanan adaylar Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanacak duyuruları takip edecek ve evraklarını teslim edecek. Kurada asil olarak çıkan ancak belirtilen sürede belge teslim etmeyen veya yanlış bilgi veren adayların yerine yedek adaylar çağrılacak.